La madrugada de este jueves ha dejado una imagen insólita en pleno corazón de San Roque: uno de los arcos de la iluminación navideña instalados en la zona de la alameda de Alfonso XI se ha desplomado súbitamente, cayendo sobre dos vehículos estacionados que, por fortuna, no tenían ocupantes. No se han registrado heridos, pero sí daños materiales y cortes de tráfico que se mantienen aún entrada la mañana.

El incidente se produjo en la avenida del Ejército, justo detrás de la alameda, el principal pulmón urbano de la ciudad y uno de los puntos neurálgicos del alumbrado festivo inaugurado el pasado viernes 21 de noviembre. Según testigos, el arco estaba anclado al muro de la residencia militar, y una parte del soporte cedió por el peso del adorno, arrastrando con él toda la estructura hacia la vía pública.

A primera hora de la mañana, el Ayuntamiento activó un dispositivo de seguridad para asegurar la zona y evaluar el riesgo de nuevos desprendimientos. La avenida del Ejército, uno de los accesos más transitados del casco urbano, fue cortada al tráfico debido a la caída de parte del tendido eléctrico vinculado a la iluminación navideña. También permanece cerrada la circulación en la vecina calle Las Higueras.

Técnicos municipales y operarios de mantenimiento trabajan desde primera hora para retirar los restos del arco, revisar las instalaciones y determinar las causas exactas del fallo. La Policía Local ha desviado el tráfico hacia vías alternativas mientras se procede a la reparación del tendido eléctrico y a la inspección del resto de elementos decorativos instalados para estas fiestas.