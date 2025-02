María Jesús Montero afirma en San Roque que Juanma Moreno "está nervioso por miedo al PSOE-A porque unidos somos imbatibles"

San Roque/La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha llamado la atención sobre el "nerviosismo que está demostrando Juanma Moreno y el PP ante su llegada al PSOE-A", lo que a su juicio "demuestra su miedo a este partido, a sus hombres y mujeres, porque unidos y convencidos somos imbatibles e invencibles". En un encuentro con la militancia en el Edificio Alcalde Fernando Palma de San Roque, con el alcalde y secretario general del PSOE de Cádiz como anfitrión, Juan Carlos Ruiz Boix, Montero ha subrayado la "ilusión, la esperanza y el compromiso de esta nueva etapa ante la misión histórica en este mundo complejo donde hay que hablar mucho, combatir bulos y mentiras y la falta de ambición por Andalucía del PP".

"Han tenido más recursos que nunca en la historia de Andalucía y nos preguntamos qué han hecho con ese dinero ante el deterioro de la sanidad o la educación", ha afirmado Montero, que ha asegurado que "el PSOE-A va a recuperar todos estos servicios porque tenemos un gen ganador".

"Aquí no sobra nadie, hacen falta todas las manos, de los militantes, de la gente de progreso, de las asociaciones, de los sindicatos, de todo el que crea que merece la pena trabajar por un mundo mejor que beneficio a la mayoría", ha dicho, subrayando que todos ellos "tienen las puertas abiertas del PSOE para aportar nuestro grano de arena para que cambie la vida de la gente".

Montero ha insistido en que se cuenta con "la razón y los argumentos" al representar "a la gran mayoría de la gente y no a los intereses de unos privilegiados". Así, se ha comprometido a trabajar para que Andalucía crezca y sus ciudadanos no tengan que irse por falta de recursos, servicios y oportunidades".

María Jesús Montero y Juan Carlos Ruiz Boix, ante la militancia del PSOE. / E. S.

"Representamos a la sociedad andaluza, sentimos como la sociedad andaluza, sabemos lo que quieren, por eso he venido a Andalucía, de la que nunca me fui", ha aseverado, tras defender el trabajo realizado por los socialistas para "levantar esta tierra y conseguir un autogobierno, cambiando su historia". También ha afirmado que "Juanma Moreno Bonilla no cree en el autogobierno", tiene "falta de ambición" y está "anclado en la confrontación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", y contra ella misma. "Se trata de un presidente de la Junta que no es moderado, lo que se demuestra con las privatizaciones y el deterioro de los servicios públicos, con falta de proyectos y con medidas solo para favorecer a quien más tiene", ha dicho.

Según Montero, el presidente de la Junta "pasa por la vida de Andalucía de puntillas, sin querer nada que no sea mantenerse en el poder, aunque sea a costa de las condiciones de vida de todos los ciudadanos". Así, ha apostado porque en Andalucía se "reme hacia adelante, en dirección al progreso y las conquistas sociales", y ha recordado el "rechazo del PP al decreto ómnibus del Gobierno de España para el impulso de un nuevo escudo social basado en excusas para justificar lo injustificable, yendo incluso en contra de las personas mayores, bloqueando la revalorización de las pensiones, contra las bonificaciones para el transporte público o ante la transferencias de recursos a las comunidades autónomas".

Por su parte, Juan Carlos Ruiz Boix ha defendido “la positiva hoja de servicios” de María Jesús Montero durante los últimos seis años en el Gobierno de España y en los 15 años de trayectoria en el Gobierno andaluz como un gran aval para tomar las riendas del PSOE-A, situarse al frente del cartel y recuperar San Telmo para ponerlo al servicio de la ciudadanía. “Que convoque Moreno Bonilla cuando quiera, que tendremos el mejor proyecto, ese que vamos a escribir en el congreso el 22 y 23 de febrero en Granada”, ha apuntado.

Ruiz Boix ha defendido la sensibilidad del Gobierno de Pedro Sánchez hacia la provincia de Cádiz con el "mimo a los sectores estratégicos que generan empleo" y ha recordado el impacto del Plan Integral del Campo de Gibraltar y la apuesta por infraestructuras vitales como la línea férrea Algeciras Bobadilla, "con una inversión de 470 millones y un nivel de ejecución de más del 70 por ciento ya". También ha destacado “la defensa de los intereses de nuestra tierra en el Gobierno pues Andalucía recibe 53.000 millones más que en tiempos de Rajoy, 9.000 millones de euros más por cada año”. En cuanto a la política nacional, ha incidido en “la subida de las pensiones o del SMI en un 60 por ciento más” frente al “tacticismo” demostrado por el PP.