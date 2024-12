El Ayuntamiento de San Roque deja a los juzgados sin apenas aparcamientos pese a los problemas de seguridad

San Roque/Las protestas vecinales manifestadas a través de las redes sociales y de un grupo de mensajería han dado al traste con las veinte nuevas plazas de aparcamiento que, por motivos de seguridad, se habían habilitado tan solo 24 horas antes para los funcionarios de los juzgados de San Roque, en las inmediaciones de la sede judicial, en el Callejón del Reposo.

El pasado martes, 17 de diciembre, esa veintena de estacionamientos fueron pintados de color amarillo por funcionarios municipales, indicando así que su uso quedaba reservado a los empleados judiciales. Sin embargo, para sorpresa de casi todos, al día siguiente, los mismos funcionarios volvieron a repintarlos de blanco, permitiendo el aparcamiento a todos los conductores.

La decisión de ampliar el número de estacionamientos para jueces, fiscales y demás personal adscrito a los juzgados había sido adoptada por el gobierno municipal sanroqueño (PSOE) a instancias de la Policía Local y no por capricho: los problemas de seguridad a los que de forma habitual se vienen enfrentando los trabajadores de los juzgados aconsejaba habilitar un área reservada para sus vehículos.

Las frecuentes comparecencias ante los juzgados de San Roque de detenidos por causas vinculadas al narcotráfico hace que en el entorno de la sede judicial se concentren familiares y amigos de aquellos, con una actitud nada amigable hacia los funcionarios de los juzgados.

En total, somos unos 38 trabajadores a diario que necesitamos hacer nuestra labor con seguridad”, afirma Concha García-Beamud, decana de los jueces sanroqueños

La decana de los jueces sanroqueños, Concha García-Beamud, expone que en más de una ocasión se han dado situaciones de acoso e intimidación a los trabajadores judiciales, quienes han visto peligrar su integridad física -y la de sus coches- al término de la jornada laboral. La decana relata a Europa Sur que este “clima de hostigamiento” hizo que, recientemente, “los funcionarios tuvieran que esperar un día hasta las 19:00 para poder salir de los juzgados”, para evitar la presencia de personas allegadas a los detenidos.

“Somos tres Juzgados con nueve miembros cada uno, más el registro civil, con dos funcionarios, y el servicio común, con cinco funcionarios más. A todos ellos se une el fiscal de guardia, el médico forense y los guardias civiles que custodian los juzgados, que suelen ser dos. En total, somos unos 38 trabajadores a diario que necesitamos hacer nuestra labor con seguridad”, afirma García-Beamud.

Comentario en un chat de mensajería contrario a la reserva de plazas para los juzgados. / E. S.

Los juzgados de San Roque cuentan en la actualidad con tan solo seis plazas de aparcamiento reservadas, algunas de las cuales o todas, además, son ocupadas por los furgones policiales en los que son trasladados los detenidos casi a diario. Con la ampliación frustrada repentinamente, subraya la decana, se habrían conseguido veinte más, insuficientes aun así para atender las necesidades de los juzgados, pero que habrían supuesto un alivio considerable.

Informe de la Policía Local

La demanda de los jueces y del conjunto de integrantes de las oficinas judiciales sanroqueñas están respaldadas, añade García-Beamud, por un informe realizado por la Policía Local de San Roque en el que se exponen los motivos de seguridad antes señalados. Ese informe fue el que dio pie al Ayuntamiento para acotar las veinte nuevas plazas, si bien da la impresión de que lo ha guardado en un cajón antes de pasar la brocha con pintura blanca sobre las marcas de los estacionamientos.

La decana recuerda que, tanto los juzgados de Algeciras como de La Línea de la Concepción -donde se ubican las otras sedes judiciales del Campo de Gibraltar- cuentan con plazas de aparcamientos reservadas para los trabajadores judiciales, incluso en espacios acotados anexos al edificio, como sucede en el caso algecireño.

El Callejón del Reposo, en San Roque, tras el repintado en blanco de los aparcamientos. / Erasmo Fenoy

Fuentes del gobierno municipal de San Roque, sin entrar en detalles ni en el fondo de la cuestión, han justificado la decisión de no ampliar el número de plazas para los juzgados en la fuerte contestación social de la medida. En contraste con la versión de la decana, aseguran que los juzgados cuentan con catorce plazas propias, no con seis, y que “el personal administrativo, los abogados y los procuradores, como cualquier ciudadano, pueden aparcar donde quieran”. Las mismas fuentes recuerdan que los juzgados se enclavan en una zona residencial donde no abundan, precisamente, lugares libres donde dejar los coches.

Comentario en una red social contrario al aparcamiento reservado a los juzgados. / E. S.

Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de San Roque son conscientes de las estrecheces e inconvenientes que plantea la actual sede de los juzgados, si bien los contactos entre ambas administraciones para trasladarlos a una nueva ubicación no han dado fruto alguno por el momento.