La Junta apoya con 1,8 millones de euros la construcción de una nueva residencia para mayores en San Roque

La Junta de Andalucía ha apoyado la construcción de una nueva residencia para mayores en San Roque con una partida de 1,8 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation. La obra del centro residencial Pepe Chamizo de la barriada de la Estación tiene presupuesto de poco más de 2 millones de euros, cuantía que se completa con fondos propios del Ayuntamiento de San Roque. El centro espera abrir sus puertas pronto, a la espera de cumplir ciertos pasos administrativos, estando actualmente en el correspondiente a la homologación de las instalaciones.

Las obras han recibido la visita del alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Francisco Javier Ros, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. López ha destacado que "el objetivo es que cuando las personas mayores lleguen a una residencia se sientan como en casa". "Queremos alejar el antiguo concepto que relacionaba los centros residenciales con hospitales y lograr convertir estos espacios en su hogar", ha subrayado.

El primer edil de la localidad ha explicado que esta residencia tiene “dos hermanas”: una en Puente Mayorga, de 30 plazas, y otra en San Roque ciudad, de 60 plazas. El primer edil ha detallado que la inversión total es de unos 9 millones de euros, de los cuales 1,8 -de la Estación- han sido aportados por la Junta y los más de 7 millones restantes son financiados con fondos del Consistorio.

Ruiz Boix agradeció a Loles López su visita y recordó que la residencia se llama Pepe Chamizo en homenaje a “quien trabajó durante décadas contra el narcotráfico” en la zona, ex defensor del pueblo andaluz y actual colaborador de Europa Sur . López ha agradecido al Ayuntamiento sanroqueño "el trabajo en equipo y la lealtad" para ponen en marcha este centro residencial de titularidad municipal. En este punto, la consejera ha puesto de relieve la importancia del trabajo en red entre administraciones para "hacer realidad los sueños de los mayores, un colectivo al que hay que agradecer lo que somos hoy, porque lo dieron todo por nosotros".

Reclamaciones a la Junta

El alcalde de San Roque ha sacado pecho sobre las inversiones en políticas sociales en la provincia de Cádiz, "siendo el sexto de Andalucía", lo que pone de relieve que es “un gobierno sensible a una realidad” de que cada vez hay más personas mayores que precisan de estos servicios. El objetivo, dijo, es que "si ya es difícil dejar el domicilio y entrar en una residencia, al menos que estos centros se encuentren cerca de su entorno familiar y de las amistades".

El regidor espera que "antes de que en los 20 meses que restan de mandato, se puedan abrir las tres residencias, lo que beneficiará a 120 familias". Apuntó que en la actualidad, además de en la conclusión de los tres edificios, se está trabajando en las licitaciones de la gestión de cada una de las residencias, que saldrán de manera independiente.

Ruiz Boix instó a la consejera a que la Junta de Andalucía apruebe concertar el mayor número posible de las 120 plazas de las tres residencias. Recordó que las plazas privadas tienen un coste de más de 2.000 euros mensuales, "muy por encima de las posibilidades de la mayoría de la población, mientras que las concertadas cuentan con una bonificación y los usuarios sólo tienen que aportar un tanto por ciento de la jubilación o de la pensión de viudedad.