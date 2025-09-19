Vandalizan el pasaje de la República de Torreguadiaro, en San Roque

Un acto vandálico con pintura blanca ha dañado la placa del Pasaje de la República en la barriada de Torreguadiaro, en San Roque. La placa ha aparecido este viernes con la supresión de determinadas partes para pasar a ser denominada Pasaje público, en un intento de ingenio del autor de la pintada en un tramo urbano que une la playa del pueblo con la parada de taxi y algunos locales comerciales en la Avenida Mar del Sur.

La placa, que lleva colocada más de diez años en el pequeño sendero, no hace mención a qué momento republicano se refiere. Ni siquiera si se trata de algún período republicano de España: La I República (1873-1874) o la II República (1931-1939). El punto tampoco es conocido, en general, en el municipio como un punto de reunión político de algún partido de izquierdas o republicano. El nombre del pasaje de la pedanía parece totalmente anecdótico, pues el resto del callejero corresponde a temática marítima y de la naturaleza.

El daño causado aparenta ser reversible, al tratarse de pintura blanca y al haber dañado solo la preposición 'de', el artículo 'la' y parte del sustantivo, 'Re', así como el acortamiento de la 'a' final, para convertirla en una 'o', quedando intacto el resto de letras y el escudo del Ayuntamiento de San Roque. Por el momento, se desconoce la responsabilidad del acto vandálico.