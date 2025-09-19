Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar

Vandalizan el pasaje de la República de Torreguadiaro, en San Roque

La placa ha aparecido este viernes pintada para pasar a ser denominada 'Pasaje público' en un intento de ingenio del autor

La sanroqueña Sara García participa en el hallazgo de nuevos compuestos naturales con alto potencial fotoprotector

La placa del Pasaje de la República vandalizada en Torreguadiaro (San Roque).
La placa del Pasaje de la República vandalizada en Torreguadiaro (San Roque). / Á. B.

Un acto vandálico con pintura blanca ha dañado la placa del Pasaje de la República en la barriada de Torreguadiaro, en San Roque. La placa ha aparecido este viernes con la supresión de determinadas partes para pasar a ser denominada Pasaje público, en un intento de ingenio del autor de la pintada en un tramo urbano que une la playa del pueblo con la parada de taxi y algunos locales comerciales en la Avenida Mar del Sur.

La placa, que lleva colocada más de diez años en el pequeño sendero, no hace mención a qué momento republicano se refiere. Ni siquiera si se trata de algún período republicano de España: La I República (1873-1874) o la II República (1931-1939). El punto tampoco es conocido, en general, en el municipio como un punto de reunión político de algún partido de izquierdas o republicano. El nombre del pasaje de la pedanía parece totalmente anecdótico, pues el resto del callejero corresponde a temática marítima y de la naturaleza.

El daño causado aparenta ser reversible, al tratarse de pintura blanca y al haber dañado solo la preposición 'de', el artículo 'la' y parte del sustantivo, 'Re', así como el acortamiento de la 'a' final, para convertirla en una 'o', quedando intacto el resto de letras y el escudo del Ayuntamiento de San Roque. Por el momento, se desconoce la responsabilidad del acto vandálico.

También te puede interesar

Lo último

stats