La sanroqueña Sara García participa en el hallazgo de nuevos compuestos naturales con alto potencial fotoprotector

La investigadora sanroqueña Sara García Gil, natural de Puente Mayorga, forma parte del grupo de investigación Farmacología Molecular y Aplicada (Farmolap, CTS-658) de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, que ha logrado un importante avance científico: el descubrimiento de dos nuevos compuestos naturales con potentes propiedades fotoprotectoras frente a la radiación ultravioleta (UV).

Los compuestos, denominados oxima de morina y semicarbazona de morina, derivan del flavonoide morina y han mostrado una mayor capacidad de absorción de la luz UV-visible, además de una eficacia antioxidante y antiinflamatoria superior a la del compuesto original. El trabajo, publicado en la revista científica Antioxidants, se ha desarrollado en colaboración con Mario Gómez Hurtado, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México), encargado de sintetizar y caracterizar los nuevos derivados.

Según la investigadora principal del estudio, Elena Talero, este hallazgo demuestra “el potencial de modificar compuestos naturales para mejorar su acción fotoprotectora”, ya que los compuestos “absorben la radiación UV-visible y la transforman en una forma de energía inocua para la piel, además de reducir la inflamación y actuar como antioxidantes”.Sara García ha destacado el impacto medioambiental positivo de esta innovación: “Algunos de los fotoprotectores que usamos habitualmente contaminan el medio marino, mientras que estos nuevos compuestos no dañan la vida marina. Nos protegemos y, al mismo tiempo, cuidamos el planeta”.

El grupo de investigación está evaluando actualmente estos compuestos en formulaciones tópicas aplicadas sobre modelos de piel artificial 3D, con el objetivo de confirmar su efecto fotoprotector y demostrar que no causan irritación cutánea. El siguiente paso será desarrollar un producto final combinando estos compuestos con otros filtros solares aprobados, con el propósito de trasladarlo al sector dermocosmético.

El Ayuntamiento de San Roque ha querido reconocer públicamente este logro científico. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la teniente de alcalde de Educación, Belén Jiménez, han transmitido su felicitación y enhorabuena a la sanroqueña Sara García Gil por “formar parte de un proyecto innovador que abre la puerta al desarrollo de protectores solares naturales, eficaces y seguros para el medioambiente”.