Juan Carlos Crespo declara ante el juzgado de San Roque por su supuesta contratación ilegal en el Ayuntamiento

Ana Núñez de Cossío, secretaria del Ayuntamiento de San Roque, y su pareja, Juan Carlos Crespo, han declarado este martes en calidad de investigados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de los de San Roque, en el marco de una causa abierta por la supuesta contratación irregular de Crespo como director del Servicio de la Delegación Municipal de Deportes. Junto a ellos, otras nueve personas citadas a declarar.

La investigación judicial se inició a raíz de una denuncia anónima presentada en noviembre de 2023 ante la Fiscalía de Algeciras, que apuntaba a presuntas irregularidades en el proceso selectivo mediante el cual Crespo accedió al citado puesto. Según la denuncia, la plaza habría sido diseñada de forma específica para él y el procedimiento de oposición habría estado supuestamente amañado, con la presunta connivencia de responsables municipales. La secretaria municipal, no obstante, se inhibió formalmente de participar en dicho proceso.

La secretaria municipal del Ayuntamiento sanroqueño, Ana Núñez, a su llegada al juzgado, este martes / Vanessa Pérez

En esta causa también aparece señalado el alcalde sanroqueño y diputado en el Congreso por el PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, quien figura como investigado en las diligencias iniciales. Sin embargo, debido a su condición de aforado, el Juzgado trasladó las actuaciones al Tribunal Supremo, que devolvió el caso al juzgado de San Roque al no apreciar, por el momento, indicios suficientes de delito contra el parlamentario. Por este motivo, Ruiz Boix no estaba citado a declarar este martes, aunque puede comparecer de forma voluntaria ante la jueza instructora.

Las diligencias previas fueron incoadas en mayo de 2025 por la magistrada María Belén Monje Grandes y su apertura fue recurrida ante la Audiencia de Cádiz por los investigados, recurso que fue desestimado. Paralelamente, Núñez de Cossío y Crespo están siendo investigados en otro procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 2 de San Roque por posibles delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos.

La plaza objeto de controversia fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Algeciras, si bien Crespo continúa desempeñando dichas funciones. Por su parte, Ruiz Boix ha manifestado públicamente estar “súper tranquilo” y sostiene que todo el procedimiento se llevó a cabo “con total legalidad”.