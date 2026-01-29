La Guardia Civil de Guadiaro desarticula una organización criminal dedicada al 'petaqueo' de gasolina para el narcotráfico: 15 detenidos

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guadiaro perteneciente a la Comandancia de Algeciras, han detenido a 15 personas integrantes de una organización criminal dedicada al apoyo logístico de las redes de narcotráfico denominada como petaqueo. La operación ha culminado con la incautación de casi 20.000 litros de gasolina, embarcaciones y material relacionado con el transporte de combustible, así como con la prisión de siete de los arrestados.

La investigación comenzó el pasado 10 de enero, cuando los agentes lograron abortar un intento de abastecimiento de combustible a una narcolancha en el cauce del río Guadiaro. En esa primera actuación, se intervinieron 60 petacas de combustible que los autores pretendían trasladar mediante una embarcación neumática.

Tras esta aprehensión inicial, la Guardia Civil continuó con las gestiones de investigación, que llevaron a la interceptación del mismo grupo criminal mientras circulaba en una furgoneta cargada con 3.500 litros de gasolina, destinada al mismo fin. Según la Guardia Civil, el combustible era transportado sin medidas de seguridad, lo que generaba un grave riesgo de incendio o explosión para la población.

Posteriormente, se realizaron dos registros domiciliarios en Jimena de la Frontera y Puerto Real, donde se localizaron más de 8.000 litros de combustible almacenados en petacas en el interior de viviendas, utilizadas como “guarderías” por la organización.

La operación culminó en la madrugada del 23 de enero, cuando fueron detenidos in fraganti otros siete miembros de la organización en una finca de Marbella, mientras cargaban una furgoneta con más de 5.000 litros de gasolina.

La Guardia Civil destaca que este tipo de actividades constituyen delitos penales al infringir las normas de seguridad sobre transporte, tenencia y almacenamiento de sustancias peligrosas, explosivas e inflamables, realizadas sin las autorizaciones legales correspondientes y con grave riesgo para la población, según lo señalado por un reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El balance final de la operación es de 15 detenidos, 19.450 litros de gasolina intervenidos, además de embarcaciones, motores fueraborda y numerosos efectos vinculados al apoyo logístico al narcotráfico, como aceite de motor, filtros de combustible para embarcaciones y ropa térmica y de agua. Los arrestados, junto con las diligencias y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de siete de ellos.