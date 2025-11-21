Grupo Barberán cumple 50 años: objetivo 2028, alcanzar 30 millones de facturación

El grupo Barberán cumple medio siglo de presencia en el Campo de Gibraltar con un el ambicioso objetivo de superar los 30 millones de euros de facturación en los próximos años. Esta meta forma parte de su plan empresarial, que incluye la ampliación a nuevas áreas de negocio y la expansión de las existentes.

"Contemplamos crecer de forma sostenible y sostenida hasta alcanzar en no más de tres años los 30 millones de facturación", ha señalado Javier Villahermosa, consejero delegado del grupo Barberán durante el evento de conmemoración de su 50 aniversario, celebrado este viernes en San Roque. Para ello, contemplan la expansión de sus actuales líneas de negocio y la creación de otras nuevas.

El directivo ha resaltado durante la celebración, que ha reunido a un nutrido grupo de empresarios y responsables de las administraciones del Campo de Gibraltar, el compromiso de la compañía con sus clientes, tanto privados como públicos, a través de sus cuatro filiales: Laribar Industrial, Sanea2, Avanza360 y Solia. Entre ellas suman unos 250 trabajadores propios, la mayoría de la comarca. Con este personal cubren, en muchas ocasiones mediante sinergias entre ellas, los proyectos de industria, construcción, residuos, energía e imagen. "Seguiremos superando las expectativas" ha garantizado el Villahermosa.

Durante su intervención, Villahermosa ha destacado algunos de los trabajos en lo que el grupo se ha involucrado en los últimos años, como la reciente rehabilitación del puente de hierro de Los Barrios y de una nave taller en APM Terminals Algeciras, así como la gestión de residuos sólidos "en media España" y el desarrollo de múltiples obras hidráulicas en la comarca. A esto se suma, con un papel especial, la colaboración con Moeve, "el principal y más antiguo cliente" de Barberán, desde hace medio siglo. Con la energética, de cara al futuro, el CEO espera seguir trabajando, especialmente con la llegada del Valle Andaluz del Hidrógeno.

El grupo ha superado los 20 millones de facturación en lo que va de 2025 y tiene el objetivo a corto plazo de alcanzar los 25 millones antes de final de año. Todo ello, además, como paso previo a alcanzar la citada meta de ingresar 30 millones antes de 2030. "Hasta ahora mantenemos un crecimiento de dos dígitos porcentuales cada año", ha reivindicado con orgullo Villahermosa.

Momento de la entrega del recuerdo a las viudas de los hermanos Barberán por parte de Juan Carlos Ruiz Boix / D. F. V.

Los hermanos Barberán

El origen del ahora grupo Barberán viene de dos hermanos con ese mismo apellido: Pepe y Antonio Barberán. Ambos sanroqueños constituyeron esta compañía "familiar y comarcal". De ellos, Javier Villahermosa ha resaltado los valores que aportaron a la empresa, heredados por los actuales directivos, los hijos de ambos, que suponen "una parte de nuestra identidad, sacrificio y seriedad".

"En Barberán hemos superado las crisis de los años 70 y 90 y la del 2008 y no dejamos a nadie atrás, el grupo volvió a demostrar su resiliencia y compromiso con su tierra, el Campo de Gibraltar", ha expuesto del consejero delegado. También tuvo palabras para el lado más humano de los fundadores de la compañía y el "legado silencioso" que dejaron en forma de ayuda a muchas familias de San Roque. "Una empresa no solo debería medirse por beneficios, sino también por lo que ahora se conoce como responsabilidad social corporativa, ayudar al que tienes cerca", ha sentenciado.

Durante el acto, Antonia Ibáñez y Ana Lara, las viudas de los fundadores de Barberán cobraron un protagonismo especial. Durante la ponencia de Villahermosa, el directivo resaltó el papel que desempeñaron, especialmente con el cuidado de la familia y de sus hijos, los actuales miembros del consejo del grupo. Además, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, les hizo entrega de dos placas que replican a las que ponen el nombre de Pepe y Antonio Barberán a sendas calles del municipio.

En el tramo final, el acto también tomó un cariz solidario con la intervención de la ONG de Los Barrios Proyecto por una sonrisa, que trabaja con niños con cáncer y en honor de la cual se realizó el sorteo de una obra de arte a cargo del pintor Paco Hernández.

Un momento del cóctel durante el evento del Grupo Barberán / Manuel Romero

Compromiso a futuro

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, destacó la trayectoria de la compañía, "un ejemplo de emprendimiento familiar que transformado con tesón se ha convertido en una organización sólida". "Es un orgullo contar con empresas como esta en la tierra, un referente en innovación y compromiso en la comarca", ha resaltado, al tiempo que ha reconocido su apuesta "por el valor de las personas".

El regidor sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado la colaboración de la empresa con muchos trabajadores de la ciudad cuando contaba con sus antiguas sedes en el municipio, en el camino del Almendral y la calle Larga. Además de reconocer la labor de los empleados del grupo, ha lanzado la invitación a la familia de recuperar su faceta como promotor de vivienda. "Espero que nos ayuden al reto de alcanzar los 50.000 habitantes en los próximos años" ha destacado.