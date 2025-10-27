La Junta da por terminada la rehabilitación del Puente de Hierro del río Palmones, en Los Barrios

Fotos de la visita del Puente de Hierro del río Palmones tras la finalización de las obras de rehabilitación realizadas por la Junta de Andalucía en Los Barrios

La Junta de Andalucía ha dado este lunes por terminada la restauración integral del Puente de Hierro sobre el río Palmones, en Los Barrios. Una estructura en la que se han invertido 306.020 euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

El proyecto no solo ha consolidado su estructura y devuelto el esplendor original a las barandillas y vigas de hierro, sino que ha adaptado el puente para un nuevo propósito: conectar la ruta cicloturista Eurovelo 8 con el Corredor Verde Dos Bahías, dos ejes claves del turismo activo en la provincia de Cádiz.

La delegada del Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, ha encabezado la representación institucional que este lunes ha visitado la flamante pasarela. Junto a Colombo han estado presentes el alcalde barreño, Miguel Alconchel; el delegado territorial de Medio Ambiente, Óscar Curtido; el subdelegado de la Junta en la comarca, Javier Ros, así como ediles de la Corporación barreña.

"Este puente ha conocido tres monedas, los maravedíes, con los que se inició alrededor del año 1870, en el siglo XIX. Ha conocido en el XX a la peseta, y ahora ha conocido esa reforma en euros", según Mercedes Colombo.

"Es un puente histórico y por tanto debemos de cuidarlo. Con el trabajo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Los Barrios, más el de conciencición que se hace en los colegios, estamos avanzando. Desde aquí efectuamos un llamamiento a la población para que lo cuiden. Nosotros, desde la Junta de Andalucía, hemos trabajado en este puente y en otros dos puentes muy emblemáticos, el de San Alejandro, en la corta del río San Pedro, que une el puerto de Santa María y Puerto Real, y próximamente también se va a iniciar la nueva pasarela ciclista sobre el río Guadarranque", según Colombo.

Los trabajos han consistido en la recuperación y refuerzo de la estructura metálica original, gravemente deteriorada por el paso del tiempo. Se ha sustituido el tablero por una estructura nueva metálica con acabado en hormigón impreso, se han reforzado los elementos de seguridad y se ha aplicado un tratamiento de chorreado y pintado para asegurar su durabilidad y su integración estética en el entorno natural.

La empresa Grupo Barberán, afincada en el municipio, ha sido la responsable de ejecutar estos trabajos de rehabilitación.

Además, se han instalado bolardos en ambos extremos para evitar el acceso de vehículos y garantizar su uso exclusivo para peatones y ciclistas, dentro de la red de rutas que conecta el Corredor Verde de las Dos Bahías con el itinerario Eurovelo.

Hierro, historia y paisaje

El Puente de Hierro fue construido a finales del siglo XIX para permitir el paso de vehículos sobre el río Palmones por la antigua carretera CA-2221, que unía Los Barrios con Facinas. Su tipología de vigas de celosía remachadas lo convirtió en un símbolo del progreso técnico de su tiempo, una época en la que la ingeniería miraba a París y soñaba con el acero.

La nueva actuación ha respetado tanto la estructura original como la estética industrial que lo caracteriza. Las piezas metálicas han sido limpiadas y tratadas contra la corrosión, se han restaurado las barandillas y remates originales, y el tablero ha sido revestido con hormigón impreso de textura de madera, una solución que combina resistencia, estética y armonía con el entorno natural.

Hoy, el puente se abre como una puerta entre el Parque Natural de Los Alcornocales y los caminos del Corredor Verde Dos Bahías, a los pies del sendero del arroyo del San Carlos del Tiradero. Por sus nuevas pasarelas no cruzarán ya coches ni carretas, sino ciclistas, senderistas y viajeros que recorrerán los paisajes del Campo de Gibraltar bajo el rumor del río y el brillo de las celosías.