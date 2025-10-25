El Puente de Hierro del río Palmones, la joya eiffeliana de Los Barrios, renace como pasarela verde

Durante décadas, el Puente de Hierro sobre el río Palmones fue un esqueleto olvidado, un vestigio de la ingeniería del siglo XIX que resistía entre la maleza y el óxido. Hoy, sin embargo, está a punto de recuperar su pulso. La estructura metálica de 42 metros, con su elegante entramado de celosías inspiradas en el estilo de Gustave Eiffel, vuelve a brillar en el corazón de Los Barrios, transformada en una pasarela ciclopeatonal que une historia, naturaleza y futuro sostenible.

La Junta de Andalucía ha culminado la rehabilitación integral de esta joya patrimonial con una inversión de 306.020 euros, cofinanciada con fondos europeos Next Generation. El proyecto no solo ha consolidado su estructura y devuelto el esplendor original a las barandillas y vigas de hierro, sino que ha adaptado el puente para un nuevo propósito: conectar la ruta cicloturista Eurovelo 8 con el Corredor Verde Dos Bahías, dos ejes claves del turismo activo en la provincia de Cádiz.

El próximo lunes 27 de octubre, la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, y otros responsables provinciales, visitarán el puente para comprobar el resultado de una intervención que ha conseguido lo que parecía imposible: rescatar del olvido una pieza del patrimonio industrial andaluz y devolverla a la ciudadanía como un espacio útil, seguro y respetuoso con el entorno.

La estructura metálica de 42 metros, transformada en una pasarela ciclopeatonal. / Vanessa Pérez

Hierro, historia y paisaje

El Puente de Hierro fue construido a finales del siglo XIX para permitir el paso de vehículos sobre el río Palmones por la antigua carretera CA-2221, que unía Los Barrios con Facinas. Su tipología de vigas de celosía remachadas lo convirtió en un símbolo del progreso técnico de su tiempo, una época en la que la ingeniería miraba a París y soñaba con el acero.

La nueva actuación ha respetado tanto la estructura original como la estética industrial que lo caracteriza. Las piezas metálicas han sido limpiadas y tratadas contra la corrosión, se han restaurado las barandillas y remates originales, y el tablero ha sido revestido con hormigón impreso de textura de madera, una solución que combina resistencia, estética y armonía con el entorno natural.

Hoy, el puente se abre como una puerta entre el Parque Natural de Los Alcornocales y los caminos del Corredor Verde Dos Bahías, a los pies del sendero del arroyo del San Carlos del Tiradero. Por sus nuevas pasarelas no cruzarán ya coches ni carretas, sino ciclistas, senderistas y viajeros que recorrerán los paisajes del Campo de Gibraltar bajo el rumor del río y el brillo de las celosías.

El elegante entramado de celosías inspiradas en el estilo de Gustave Eiffel. / Vanessa Pérez

Un eslabón verde entre Cádiz y el Mediterráneo

La recuperación del Puente de Hierro supone un nuevo impulso al turismo sostenible en la provincia. Al integrarse en la Eurovelo 8, la gran ruta ciclista europea que enlaza Cádiz con Grecia, el enclave se convierte en un punto de paso estratégico para los amantes del cicloturismo y la naturaleza.

Además, forma parte de la red de actuaciones que la Junta de Andalucía está impulsando para tejer un eje continuo de movilidad verde en Cádiz. Entre ellas, destacan la rehabilitación del puente de San Alejandro, en la Bahía de Cádiz, y la futura pasarela sobre el río Guadarranque.

“Este tipo de proyectos nos permite unir conservación patrimonial, movilidad sostenible y desarrollo local”, destacan desde la Consejería de Sostenibilidad.