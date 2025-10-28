Las fotos del homenaje póstumo a Marian Díaz, directora de la Escuela Oficial de Idiomas de San Roque

Profesores, antiguos alumnos y compañeros de distintas etapas se reúnen para rendir homenaje a la persona que dirigió el centro durante dos décadas

El salón de actos de la Escuela Oficial de Idiomas de San Roque se llenó este martes 28 de octubre de emoción y recuerdos. Profesores, antiguos alumnos y compañeros de distintas etapas se reunieron para rendir homenaje a Marián Díaz, quien dirigió el centro durante dos décadas y dejó una huella profunda en la comunidad educativa.

El homenaje, celebrado coincidiendo con los Erasmus Days, fue una mezcla de memoria y continuidad. La fecha no fue casual: Marián había convertido esa efeméride en una tradición muy especial para la escuela, un símbolo de su espíritu abierto y su pasión por la educación europea.

El acto incluyó la proyección de un vídeo con imágenes de su trayectoria profesional y momentos compartidos con el equipo docente. En él se recordaron su dedicación constante y su entusiasmo por los proyectos de movilidad, que convirtieron a la EOI San Roque en un referente del programa Erasmus+.

A lo largo de la tarde, el auditorio se fue llenando de gestos de cariño. Compañeros y alumnos tomaron la palabra para compartir recuerdos y expresar su admiración por una directora que supo liderar con cercanía y optimismo. También hubo espacio para la música, con una actuación especialmente preparada para la ocasión, que envolvió el ambiente en halo de emoción y gratitud.

Entre imágenes, palabras y melodías, el homenaje se transformó en una celebración de su legado. Porque, como recordaron varios asistentes, Marián no solo impulsó proyectos o programas: construyó una comunidad. Su visión de una escuela conectada con Europa y su fe en el potencial de cada persona siguen presentes en cada aula, en cada viaje, en cada idea que nace dentro del centro.

El acto concluyó con la presentación de los nuevos proyectos Erasmus del curso, una manera simbólica de continuar el camino que ella comenzó. Así, la EOI San Roque despidió a Marián Díaz como a ella le hubiera gustado: con aprendizaje, emoción y Europa en el horizonte.