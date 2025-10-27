La Escuela Oficial de Idiomas de San Roque rendirá homenaje a Marian Díaz, la directora que abrió las aulas a Europa

La Escuela Oficial de Idiomas de San Roque (EOI) celebrará este martes 28 de octubre a las 18:00 un emotivo homenaje a Marián Díaz, quien fuera directora del centro durante 20 años y que falleció el pasado 4 de septiembre como consecuencia de un cáncer. El acto tendrá lugar en el salón de actos de la EOI San Roque y coincidirá con los Erasmus Days, una efeméride que, según sus compañeros, "le encantaba celebrar".

"Su fallecimiento fue un shock para todos", confiesa Ruth Pattison, actual directora de la escuela. "Era una persona muy conocida en San Roque y muy querida por toda la comunidad educativa. Por eso queríamos dedicarle este Erasmus Day, porque el programa Erasmus era algo que la apasionaba".

Nacida en 1965, Marián Díaz estudió Filología Inglesa en la Universidad de Málaga y comenzó su carrera docente en 1989, pasando por centros de Chiclana, Málaga y Huelva antes de llegar a San Roque en 1993. Durante catorce años fue jefa de estudios y desde 2008 dirigió la EOI, impulsando una nueva etapa marcada por la innovación, la formación del profesorado y la apertura internacional.

Bajo su liderazgo, la escuela se convirtió en un referente del programa Erasmus+, recibiendo en 2019 el Premio de Reconocimiento a la Calidad Erasmus+ en Enseñanza de Adultos. Su visión de la educación trascendía las fronteras: soñaba con “abrir las aulas a Europa” y convertir la escuela en un punto de encuentro entre culturas.

“Marián inspiró a muchas otras escuelas a dar el paso con Erasmus”, recuerdan sus compañeros. “Era una embajadora entusiasta de la movilidad educativa, una líder cercana, divertida y con un gran corazón”.

El homenaje incluirá vídeos, intervenciones del profesorado, alumnos y antiguos compañeros, además de una actuación musical en su memoria. También se presentarán los proyectos Erasmus del curso actual y los criterios de selección para las próximas movilidades, en un acto que unirá recuerdo y continuidad.

“Queremos que este homenaje sea un espacio para recordarla entre todos”, añade Pattison. “Marián creía en el potencial de cada persona y en la fuerza de la comunidad. Este martes, esa comunidad se reunirá para celebrar su legado”.