El Ayuntamiento de San Roque trasvasa agua hasta la fuente de La Alhaja para evitar que se seque

El Ayuntamiento de San Roque informa de que traslada grandes cantidades de agua desde uno de los pozos de Puente Mayorga hasta la fuente de La Alhaja desde mediados del pasado mes de julio para evitar que llegue hasta niveles perjudiciales para la flora y fauna del Pinar del Rey. El Consistorio responde así a las críticas vertidas en redes sociales por algunos vecinos que se están encargando de llevar agua por su cuenta.

El teniente de alcalde de Medio Ambiente, Juan Serván, explica que todos los viernes se trasladan 8.000 litros de agua del pozo de Puente Mayorga, "ya que la sequía que estamos padeciendo en general también está afectando mucho a la fuente de La Alhaja”.

El edil precisa que recientemente las pozas próximas a la fuente han bajado hasta niveles preocupantes, y por esta razón este pasado viernes la cantidad de agua que se llevó a la fuente fue el doble, 16.000 litros. “De esta manera intentamos equilibrar todo lo posible la flora y fauna del Pinar del Rey”, señala Serván.

El concejal asegura que aunque son trabajos a los que no les han dado difusión, son muy importantes: "Esta labor de trasvase no es competencia municipal, pero no podemos mirar hacia otro lado, al igual que ha estado ocurriendo durante años cuando se ha taponado la bocana del río Guadiaro. Tampoco era de nuestra competencia, pero el Ayuntamiento siempre ha estado ahí para abrir la desembocadura, hasta cinco veces durante la época estival", recuerda.

Serván reconcoe que ha habido suerte con la desembocadura del Guadiaro este verano, “aunque también tiene que ver el que hayamos extraído previamente importantes cantidades de arena, que aprovechamos para regenerar playas de Sotogrande y Los Lacasitos”, concluye.