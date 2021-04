Verdemar se une como acusación particular contra Cepsa y Ruiz Boix a las diligencias judiciales por el Fondo de barril

La asociación Verdemar-Ecologistas en Acción se ha sumado como acusación particular a las diligencias abiertas por el Juzgado Mixto nº 1 de San Roque a causa de los movimientos de tierra realizados por Cepsa en terrenos de su propiedad en el paraje de Montes de los Castellones, calificados como suelo urbano de uso industrial, en el marco del proyecto de Fondo de barril.

La formalización de la querella por un presunto delito de prevaricación es un requisito formal que el juzgado había exigido a los ecologistas para poder formar parte de las actuaciones tras la denuncia que presentaron en 2019 ante la Fiscalía.

La querella, a la que ha tenido acceso Europa Sur, sostiene que las licencias municipales concedidas a Cepsa por el Ayuntamiento se otorgaron por el alcalde de San Roque “sin esperar a la aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución preceptivos, a saber: delimitación, estudio de detalle y proyecto de urbanización”.

“Además”, añade a renglón seguido, “las referidas licencias son nulas de pleno Derecho, pues se basaron en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI, aprobado en 1993) en el Área de la Bahía en el TM de San Roque sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa, que no había llegado a publicarse tras su aprobación en pleno del Ayuntamiento de San Roque de fecha 29 de noviembre de 2018”.

Verdemar-Ecologistas en Acción admite que el Ayuntamiento paralizó las obras el 1 de noviembre de 2019 después de que técnicos municipales comprobasen que los trabajos excedían a los permisos concedidos, pero sostiene que el alcalde intervino “tardíamente y obligado a raíz de la denuncia” de la asociación.

Concentración de UGT

La querella de Verdemar-Ecologistas en Acción contra la compañía energética y el alcalde sanroqueño se produce coincidiendo con la concentración de protesta que UGT ha convocado el próximo miércoles, 7 de abril, en San Roque para reclamar a Ruiz Boix que levante la suspensión existente sobre las obras de Cepsa.

“El Ayuntamiento de San Roque es ya la única administración implicada para que el Fondo de Barril sea una realidad. Y tiene que hacer todo lo posible para que el proyecto se lleve a cabo. Cepsa no puede poner más cortapisas porque no tenga las autorizaciones para hacerlo. Los trámites deben realizarse con luz y taquígrafos, no pedimos que nadie se salte la ley. Pero sabemos que las administraciones pueden ajustarse a los plazos legales y que el proyecto no duerma el sueño de los justos y Cepsa termine por no hacerlo”, indicó el pasado jueves José Manuel Rodríguez, secretario de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en el Campo de Gibraltar.

UGT ha anunciado que a la concentración tienen prevista su asistencia el secretario general del sindicato, José Álvarez, y su homóloga en Andalucía, Carmen Castilla.

La mayor parte de la inversión de Cepsa en el Fondo de barril, unos 1.000 millones de euros, está orientada al proyecto de mejora tecnológica, eficiencia, seguridad y sostenibilidad para la refinería de San Roque.