Mercedes Caravaca dimite como concejal del PP de San Roque

Mercedes Caravaca Carrillo ha presentado este jueves su dimisión como concejal del Partido Popular de San Roque descontenta con el funcionamiento de una formación que vive "en un ambiente pésimo" desde la llegada del actual presidente, Ramón Aranda.

Sola en una mesa en la sala de la oposición del Ayuntamiento de San Roque, aunque con algunos compañeros y amigos como público, Caravaca ha afirmado que "después de casi un año, el funcionamiento del partido ha ido a peor, con una información inexistente para los miembros de la Ejecutiva". "El primer comité ejecutivo se hizo 10 meses después", ha explicado la ex portavoz popular, con la única respuesta del "silencio a dudas sobre los cambios que se producían".

"Ante la dejadez y la falta de interés de miembros del grupo municipal y ausencias injustificadas, todo el peso de trabajo lo soporté en un mal ambiente dentro del grupo de concejales y un equipo roto", ha narrado la dimisionaria, que sigue los pasos de su ex compañera Marina García que se marchó el pasado mes de julio.

"Me hice cargo de la portavocía porque creía que el PP tenía que tenerla digna", ha explicado, antes de decir que "el actual presidente ha fomentado un ambiente de trabajo pésimo por la falta de claridad y de ambigüedad dentro del equipo. Me he sentido utilizada y no arropada por su figura", ha dicho Caravaca, para quien Aranda se ha "acomodado en su nuevo puesto sin tener en cuenta la honestidad ni el trabajo".

En el PP de San Roque "no se hace política de calle, ni oposición, ni notas de prensa, ni redes sociales, ni se da voz a la ciudadanía". "No tengo ni fuera ni ganas, entrego mi acta y me retiro de la política aunque mantendré mi afiliación al PP", ha concluido.