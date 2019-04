El grupo ruso Golf Estate llega a España con la compra de The San Roque Club

El efecto que Sotogrande ejerce sobre el turismo y el mercado inmobiliario en San Roque genera continuas oportunidades de inversión, negocio y generación de empleo en el municipio. Así lo aseguró ayer el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, durante su intervención en el Desayuno-Coloquio organizado por Europa Sur y el Grupo Joly con Sotogrande SA en el Hotel Almenara.

Un ejemplo de ello acaba de cristalizar. La compañía rusa Golf Estate ha adquirido hace apenas unos días el campo de golf y la casa club de The San Roque Club, ubicados en la urbanización de Sotogrande, con una importante apuesta inversora de futuro que contempla, entre otros proyectos, reformar uno de los dos campos (el Old course) y la emblemática casa club de Tony Jacklin. Golf Estate es una empresa de desarrollo y marketing de golf siendo el primer intermediario de gestión de operaciones y golf en Rusia. La casa club será reconvertida en un hotel boutique y el campo de golf estará totalmente reformado en el año 2021, con los primeros nueve hoyos reconvertidos a lo largo de este mismo año 2019.

Juan Carlos Ruiz Boix valoró la noticia como muy positiva por suponer una salida de futuro para los 52 empleados de The San Roque Club, que se encontraba en concurso de acreedores voluntario desde el pasado otoño, y una muestra del empuje de Sotogrande como destino turístico de excelencia. “Esta iniciativa surge alrededor de la apuesta de Sotogrande por la promoción El Mirador”, apuntó el regidor sanroqueño durante su intervención, dado que uno de los propietarios de la urbanización promovida por Sotogrande SA representa al grupo ruso, según desveló el alcalde.

Ruiz Boix resaltó el empuje de Sotogrande con proyectos inminentes como la rehabilitación del Hotel Almenara para lograr la quinta estrella o las villas de El Mirador en un muncipio “dinámico y atractivo” para las empresas inmobiliarias en el que también tienen cabida proyectos singulares como The Beach.

Ruiz Boix explicó que el actual Plan General de Ordenación Urbanística contempla la creación de 1.000 nuevas camas hoteleras. Adelantó que existen contactos para la construcción de nuevos hoteles en el municipio, entre las que citó uno de 120 habitaciones en La Alcaidesa y otro en Torrecarbonera que incluye también una zona residencial. No se olvidó de Santa María Polo, en cuyo proyecto para Los Pinos se prevén 200 camas hoteleras, junto con otra propuesta para Torregudiaro, en “unos suelos donde sólo hace falta la inversión, ya que no es necesaria ni la modificación del PGOU”.

“San Roque es el municipio donde hoy en día su alcalde firma más licencias de obras que en toda la provincia de Cádiz, y de los tres primeros de Andalucía”, de manera que “actualmente hay con licencia más de 600 viviendas previstas, y algunas en ejecución”. Así, citó promociones como las 120 nuevas viviendas entregadas en las últimas semanas en Alcaidesa y la concesión de una nueva licencia para más de 100, la apuesta de una empresa inversora para 50 viviendas en San Roque Club y tres promociones más en Sotogrande, una de ella en La Marina.

Explicó que de los 1.600 empleos creados en los últimos años en San Roque, el mayor descenso (un 48%) se ha dado en el sector de la construcción gracias a esta actividad promotora, además de que también ha repercutido con una subida del empleo en el sector servicios de forma consecuente.