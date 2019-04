El fondo ruso Golf Estate compra The San Roque Club

La compañía rusa Golf Estate ha adquirido el campo de golf y la casa club de The San Roque Club, ubicados en la urbanización sanroqueña de Sotogrande, con una importante apuesta inversora de futuro que contempla, entre otros proyectos, reformar uno de los dos campos (el Old course) y la emblemática casa club de Tony Jacklin. Golf Estate es una empresa de desarrollo y marketing de golf siendo el primer intermediario de gestión de operaciones y golf en Rusia.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado la noticia como muy positiva por suponer una salida de futuro para los 52 empleados de The San Roque Club, que se encontraba en concurso de acreedores voluntario desde el pasado otoño, y una muestra del empuje de Sotogrande como destino turístico de excelencia.

El presidente de Golf Estate, Dmitry Kozachenko y, el director de Proyectos Stephen Dundas explicaron recientemente la operación a los socios de The San Roque Club. Golf Estate gestiona dos clubes de golf en Rusia por lo que The San Roque Club pasaría formar parte de esta lista siendo el primer club en España.

Stephen Dundas apuntó que la firme decisión para adquirir este club y no otro se basó en saber que los socios estaban intentando comprarlo, lo que suponía una muestra de la importancia del club para los socios y como han cuidado de él.

Entre los proyectos a corto y largo plazo para The San Roque Club cabe destacar la inversión y remodelación del Old course en su totalidad, comenzando con los primeros 9 hoyos en 2019 para que esté totalmente reformado en junio de 2021 con infraestructuras como nuevos bunkers y sistema de riego.

"Tanto la casa club como las instalaciones de restauración también experimentarán grandes mejoras, con el fin de maximizar la parte funcional en dichas zonas. La conocida casa de Tony Jacklin será convertida en un bonito hotel boutique a pie del Old course ofreciendo así a los clientes un servicio exclusivo en esta zona", resaltó la entidad.

"La intención de Golf Estate es convertir The San Roque Club en ese lugar increíble del que sus socios se sientan orgullosos de pertenecer y que el visitante desea volver pronto otra vez", recalcó Dundas, con todo el potencial para llegar a ser unos de los clubes de golf y destino vacacional mejores tanto a nivel nacional como internacional.