La Junta no aclara si asumirá la gestión de los dos centros de FP que construye San Roque

La Junta de Andalucía ha dado la callada por respuesta al ofrecimiento del Ayuntamiento de San Roque de dos edificios -uno casi construido en Taraguilla y otro, proyectado en el casco urbano- para que imparta cursos de Formación Profesional para el Empleo y FP Dual en ellos.

La Consejería de Educación no ha determinado si va a asumir la gestión de las dos construcciones cuando estén listas. O, al menos, no ha querido hacerlo público pese a las consultas realizadas por este periódico.

El Ayuntamiento de San Roque ha invertido 2,17 millones de euros en la construcción de dos centros para impartir cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) o FP Dual vinculados al Turismo y la Industria o a cualquier otro que suponga un nicho en el mercado laboral. La FPE es la figura que en Andalucía integra los anteriores programas de Formación Profesional Ocupacional (FPO) y de Formación Continua.

El Ayuntamiento y la Junta alcanzaron bajo el anterior Gobierno un acuerdo para promover la FPE en la zona de la Bahía. "La respuesta que hemos obtenido hasta el momento es la intención del actual Gobierno de la Junta de resolver ese convenio. No lo vamos a aceptar hasta que se nos aporte una alternativa", alertó Ruiz Boix la semana pasada.

La entidad local ha anunciado que reiterará su ofrecimiento estos dos recintos a la Administración regional para que asuma la gestión. "La FPE y la FP Dual es necesaria y lo normal es que la Junta asuma este papel ante su desidia con la infraestructura que se le ofrece. Más ahora que llegan fondos Next Generation que se pueden utilizar para dar contenido a los centros que se están promoviendo con el dinero de los sanroqueños. Si no atienden, buscaremos otras administraciones o hacerlo con fondos propios, pero no es la idea inicial ni lo ideal", concluye Ruiz Boix.

La Junta de Andalucía es la administración competente en materia de formación laboral. "Desde hace años, San Roque está abandonado en materia de Formación Profesional para el Empleo. Tampoco tenemos FP Dual, por más que la solicitamos", explicó el alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix.