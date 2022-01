San Roque invierte 2,1 millones en dos centros para la formación en trabajos del turismo y la industria

Turismo e industria conviven en San Roque como los principales focos de generación de empleo. Pero no siempre hay capacitación suficiente entre los aspirantes a los puestos de trabajo para ejercer como caldereros, mantenedores de campos de golf, tuberos o responsable de caballerizas.

El Ayuntamiento de San Roque invierte 2,17 millones de euros en la construcción de dos centros para impartir cursos de Formación Profesional para el Empleo (FPE) o FP Dual vinculados a estos dos sectores económicos o a cualquier otro que suponga un nicho en el mercado laboral. La FPE es la figura que en Andalucía integra los anteriores programas de Formación Profesional Ocupacional (FPO) y de Formación Continua.

Uno de los inmuebles afronta la recta final de sus obras de construcción en Taraguilla y el otro, proyectado en el casco urbano, comienza ahora a dar sus primeros pasos. "La intención es ofrecer estos dos inmuebles construidos por el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía, que es la administración competente en materia de formación laboral. Desde hace años, San Roque está abandonado en materia de Formación Profesional para el Empleo. Tampoco tenemos FP Dual, por más que la solicitamos", explica el alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix.

La entidad local sacó a concurso durante el pasado mes de diciembre el proyecto para levantar en el casco urbano un Centro de Formación Profesional para oficios vinculados al Turismo en el Camino del Almendral. Con un presupuesto de 971.000 euros, de los que 500.000 son aportados por la Diputación Provincial, el inmueble será construido en una parcela de terreno situada muy cerca de la Plaza de las Constituciones y la Jefatura de la Policía Local que actualmente hace las veces de aparcamiento. La financiación provincial se ha concedido en el marco de un convenio para paliar los efectos adversos del Brexit.

Este centro prevé enfocarse a los oficios turísticos relacionados con el golf, el polo y las urbanizaciones de alto nivel que se promueven en la zona de Sotogrande. "Mantenedores de edificios, jardineros, personal para los oficios relacionados con el polo... En suma, una formación específica y especializada, adaptada a los puestos de trabajo que surgen en San Roque pero que, en ocasiones, no hay sanroqueños formados para cubrirlos", detalla Ruiz Boix.

El edificio tendrá tres plantas (baja y dos en altura) con cinco aulas, así como todas las dependencias necesarias (despachos, recepción y aseos así como garaje) distribuidos en total en 750 metros cuadrados de superficie útil con un diseño funcional y contemporáneo. El plazo de ejecución de las obras es de 12 meses.

Más cerca en el tiempo concluirán los trabajos de construcción del Centro de Formación Profesional y Vivero de Empresas en el polígono La Pólvora, en Taraguilla. En este caso, el Ayuntamiento destina 1.200.000 euros a terminar un proyecto que se quedó a medias a finales de 2010.

El pasado mayo, la entidad local retomó las obras. El inmueble, de más de 4.000 metros cuadrados de superficie, se utilizará para dinamizar este polígono y, entre otros usos, se destinará como vivero de empresas al estar ubicado en las proximidades de la expansión de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Este vivero dispondrá de espacios para aulas, talleres y también como vivero de empresas para aquellos pequeños y medianos empresarios que tienen dificultades para asentarse en sus comienzos.

"La formación prevista en este edificio será de tipo industrial: soldadores, tuberos o caldereros que resulta difícil de encontrar en determinados momentos como las paradas industriales. Con el fin de ofrecer una alternativa de formación a muchos jóvenes que en su día dejaron los estudios y darles una posibilidad de integración en el mercado laboral", subraya Ruiz Boix. Se encuentra frente al instituto Mar del Sur.

Petición a la Junta

El alcalde sanroqueño insiste en que la Junta de Andalucía debe favorecer la formación en estos oficios, así como en el ámbito de la logística. Un tercer sector emergente en el municipio con la segunda fase de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), en el sector de Guadarranque.

"Actualmente, no se ofertan por parte de la administración cursos homologados en San Roque para acceder al mercado laboral que sí fueron muy comunes entre 2000 y 2015. Ante la carencia de programas, promovemos la construcción de los centros para que la Junta asuma su parte. Estamos abandonados por la Junta de Andalucía", asegura Ruiz Boix.

El Ayuntamiento y la Junta alcanzaron bajo el anterior Gobierno un acuerdo para promover la FPE en la zona de la Bahía. "La respuesta que hemos obtenido hasta el momento es la intención del actual Gobierno de la Junta de resolver ese convenio. No lo vamos a aceptar hasta que se nos aporte una alternativa", alerta Ruiz Boix.

La entidad local ofrecerá nuevamente estos dos recintos a la Administración regional para que asuma la gestión. "La FPE y la FP Dual es necesaria y lo normal es que la Junta asuma este papel ante su desidia con la infraestructura que se le ofrece. Más ahora que llegan fondos Next Generation que se pueden utilizar para dar contenido a los centros que se están promoviendo con el dinero de los sanroqueños. Si no atienden, buscaremos otras administraciones o hacerlo con fondos propios, pero no es la idea inicial ni lo ideal", concluye Ruiz Boix.