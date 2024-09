¿Qué es la ergofobia y cómo podemos combatirla para no tener miedo a la vuelta al trabajo?

Trabajar es una parte esencial de nuestras vidas, una necesidad que todos debemos enfrentar en algún momento. No solo nos permite obtener ingresos para poder vivir, sino que también nos ofrece la oportunidad de sentirnos realizados, de crecer como personas y de construir relaciones valiosas. El trabajo es para muchas personas el motor que impulsa sus aspiraciones y una forma de hacer realidad sus sueños.

Pero, ¿qué sucede cuando ir al trabajo deja de ser una fuente de satisfacción y se convierte en una carga insoportable? Para algunas personas, la ansiedad que genera el simple hecho de volver a su puesto laboral puede transformar su vida en un verdadero infierno.

"La ansiedad que sientes es real y tiene un peso considerable"

La ergofobia es este miedo profundo al trabajo, que no solo mina nuestra capacidad de disfrutar el día a día, sino que también ataca a nuestra autoestima, haciéndonos dudar de nosotros mismos y de nuestro propio valor, sumergiéndonos en una espiral de miedo y desesperación que se extiende más allá del ámbito laboral porque afecta a nuestra vida entera.

Cómo afecta la ergofobia a la salud mental

La ergofobia es un problema para tomárselo en serio ya que la inseguridad y la falta de confianza en uno mismo pueden crear barreras insuperables, pero si estás en ese puesto de trabajo es porque tienes la capacidad y el talento suficiente como para poder desarrollarlo.

No es fácil superar la ergofobia, pero es necesaria porque necesitamos recuperar el bienestar y la paz mental que todo el mundo merece. La ansiedad que sientes es real y tiene un peso considerable y puede venir de diferentes causas que muchas veces la persona trabajadora no puede controlar. De hecho, la persona no sabe muy bien por qué se da.

"La ergofobia es debido a los pensamientos rígidos y al perfeccionismo que tenemos"

Una de las alternativas para poder llevarlo es practicar técnicas de relajación con las que canalizar toda esa tormenta de pensamientos negativos. Dedica tiempo a practicar la relajación, no solo en momentos de crisis, sino como parte de tu rutina diaria ya que te va a ayudar a mantener la calma, a reducir esa ansiedad general y, a veces, ataques de pánico.

Cómo superar la ergofobia

Uno de los pilares fundamentales para superar la ergofobia es mejorar nuestra autoestima ya que la inseguridad y la falta de confianza en nuestras capacidades son muchas veces las raíces de este miedo. Para ello, necesitamos reconocer y potenciar nuestras habilidades y nuestras cualidades buenas. Recuerda que ocupas tu puesto actual porque tienes lo necesario para desempeñarlo con éxito, así que no te subestimes.

Muchas veces la ansiedad que da lugar a la ergofobia es debido a los pensamientos rígidos y al perfeccionismo que tenemos porque solemos pensar que nuestros compañeros son mejores que nosotros, que cometer un error es sinónimo de fracaso o que te define. Pero si aprendes a flexibilizar y a relativizar esas creencias, sustituyéndolas por pensamientos más realistas y amables contigo mismo, poco a poco irás superando el miedo al trabajo.

"Todos los procesos no son siempre 'guays' y volver al trabajo es uno de ellos" — Cristina Muñoz - Psicóloga

Todos tienen fortalezas diferentes y también todos comenten errores ya que es una parte natural del aprendizaje. Solo hay que darse el permiso de ser humano y darle lugar a tu propio reconocimiento de los éxitos por insignificantes que te parezcan.

En cualquier caso, si te estás muy desbordado y te ves incapaz de controlar los pensamientos que te llevan a vivir esta situación, es recomendable empezar terapia con un profesional en la que normalmente se realiza la terapia cognitivo-conductual ya que es la que se suele utilizar para tratar las fobias.

La psicóloga sevillana Cristina Muñoz, conocida en redes sociales como positivate.psico, nos da algunas pautas para comprendernos y para que la vuelta a la rutina sea más llevadera.