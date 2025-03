¿Sabes cómo utilizar un desfibrilador? Puede salvarte la vida

Los desfibriladores semiautomáticos o DESA salvan vidas a diario. Al año se producen 30.000 muertes en la calle por parada cardio respiratoria. Concretamente, el uso de un desfibrilador ante una parada cardiaca durante los primeros minutos de la misma incrementa hasta en un 90% las posibilidades de sobrevivir con garantías de éxito. Además, y lejos de lo que se pueda creer, es un aparto de sencillo manejo que cualquiera que haya recibido un entrenamiento previo puede utilizar, y sin necesidad de ser un profesional sanitario.

Pero es que, tal y como advierte la doctora Michèle L. Doporto, Responsable del Área de Gestión de Medios en Salud Laboral de Quirónprevención, con un desfibrilador semiautomático no es posible hacer un mal a la persona que se va a reanimar, ya que el propio equipo diagnostica si el paciente está o no en fibrilación ventricular.

“Si no lo está, no habrá descarga (el equipo no carga internamente la energía); en caso de estarlo, el equipo adecúa por sí mismo la descarga, y en función de la gravedad del paciente. Por lo tanto, no hay posibilidad de aplicar una descarga inadecuada”, asevera este especialista.

¿Cuándo utilizar un DEA? Cuenta esta experta que antes de emplear un desfibrilador primero hay que asegurarse de que el paciente se encuentra en parada cardíaca y llamar al 112.

Hasta que podamos hacer uso del DESA , indica la Dra. Doporto que habrá que proceder con una RCP si la persona no se despierta, no respira, o no tiene pulso, y realizar 30 compresiones cardíacas, seguidas de 2 respiraciones boca a boca por cada 30 compresiones. El ritmo adecuado es de 100 compresiones cardíacas por minuto.

6 Pasos para usar un desfibrilador

Con ello, esta experta de Quirónprevención aporta los 6 principales pasos a seguir a la hora de emplear un desfibrilador, haciendo hincapié en que el enfermo debe estar siempre seco.

Si la persona está mojada, primero sécala; comprueba bien que la persona está 100% seca. Enciende el DESA (se enciende automáticamente al abrir la tapa). Debes dejarle el pecho descubierto. Coloca los parches en el pecho siguiendo las instrucciones gráficas del DESA. Es el momento de realizar el análisis con el DESA. En el caso de ser necesario, el desfibrilador aplicará de forma automática una descarga eléctrica a la víctima.

“Todo esto, es decir, su fácil manejo, y el hecho de no tener que ser personal sanitario para utilizarlo, hace posible que cualquier lugar que imaginemos pueda convertirse en un espacio cardioprotegido: colegios, universidades, polideportivos, playas, parques temáticos, gimnasios, escuelas de actividades extraescolares”, tal y como defiende est@ especialista.

Saber usar un desfibrilador puede salvar vidas

Se necesitan más desfibriladores

Según datos de la Fundación Española del Corazón (FEC) y del Consejo Español de Resucitación Cardiopulmonar, en España tienen lugar cerca de 30.000 muerte súbitas al año, y unos 20.000 intentos de reanimación tras un paro cardiaco.

“El índice de supervivencia se sitúa en el 4% en nuestro país; mientras que en Estados Unidos y en otros países europeos, gracias a la presencia masiva de desfibriladores semiautomáticos (DESA), el porcentaje se eleva hasta el 50%”, lamenta la experta.

Desfribilador

En concreto, informa que actualmente se calcula que en España existen sólo dos desfibriladores por cada 100.000 habitantes, y sólo seis comunidades autónomas obligan a contar con estos equipos en espacios públicos: Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias, País Vasco, y La Comunidad Valenciana.

"Lamentablemente, todavía no existe una legislación a nivel nacional sobre la cardioprotección de espacios, y la instalación de desfibriladores en espacios no hospitalarios, si bien es cierto que cada vez son más habituales, de ahí la importancia de que sepamos utilizar una herramienta que ya está a nuestro alcance, que está diseñada para que cualquier persona pueda utilizarla y que es fundamental para salvar a una persona en caso de paro cardiaco”, concluye la Dra. Doporto de Quirónprevención.