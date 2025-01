La CAR-T académicas, una vía útil para acceder a terapias avanzadas

El Congreso PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information), celebrado en abril de 2024 en Viena, Austria, reunió a más de 250 delegados provenientes de 40 países para discutir soluciones a estos problemas.

De ahí ha nacido un documento, publicado el pasado 24 de diciembre, con recomendaciones elaboradas por un grupo de expertos sobre cómo garantizar el acceso con nuevas fórmulas que ya se aplican en algunos países.

Entre estos expertos está el doctor en Economía y profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública, Jaime Espín.

Entre estas iniciativas, que recoge Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, está la promoción de acuerdos basados en resultados y el desarrollo de terapias avanzadas no comerciales, como ocurre la producción académica de CAR-T en España, como una alternativa para reducir los altos costos de estas terapias avanzadas.

Las CAR-T académicas son terapias basadas en células CAR-T (linfocitos T con receptor de antígeno quimérico) desarrolladas en el ámbito académico, principalmente por instituciones públicas como universidades, hospitales o centros de investigación, en lugar de compañías farmacéuticas. En ocasiones, las CAR-T académicas pueden integrarse en acuerdos con compañías farmacéuticas para escalar su producción o realizar ensayos clínicos.

Como ejemplo, el documento subraya la experiencia del Hospital Clínic de Barcelona en el desarrollo de una terapia CAR-T a un precio dos tercios inferior al de productos comerciales comparables, demostrando el potencial del desarrollo no comercial para reducir costos.

Adrián Alonso Ruiz, del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, ganador del premio a la mejor comunicación de la Conferencia, presentó los aprendizajes del desarrollo académico de la primera terapia CAR-T en un hospital de España. El centro obtuvo la designación PRIME de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Así, la terapia denominada ARI-0001 se convirtió en una prioridad para la agencia europea, que ofrece apoyo para una evaluación acelerada. El CAR-T ARI-0001 fue aprobado por la Agencia Española del Medicamento como medicamento de fabricación no industrial en 2021, para su utilización en pacientes mayores de 25 años con Leucemia Linfoblástica Aguda.

En España, siete hospitales públicos producen y administran sus propias terapias CAR-T contra el cáncer: el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital 12 de Octubre en Madrid, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el Hospital de Salamanca, el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y la Clínica Universidad de Navarra.

Por otro lado, el documento plantea nuevas políticas de adquisición. Instrumentos como los criterios múltiples de adjudicación y modelos de licitación con múltiples ganadores demostraron mejorar el acceso y reducir costos en países como Noruega.

Además, anima a favorecer el desarrollo de medicamentos genéricos y biosimilares. El aumento de su uso se considera clave para la sostenibilidad, aunque persisten barreras relacionadas con la expiración de patentes y la competencia desleal.