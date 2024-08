Por la independencia del Banco de España

La Moncloa insiste en que el actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, sea el próximo gobernador del Banco de España, lo que supondría abundar en una práctica muy propia de Pedro Sánchez de colocar en puestos de instituciones que deberían ser independientes a anteriores miembros de su Gobierno. La cualificación de Escrivá no está en dudas, es un profesional que ha trabajado en el Banco de España, en el BBVA, en el Banco Central Europeo y que presidió la Autoridad Fiscal Independiente, pero no se trata de eso, se trata de garantizar la independencia de una institución que debe velar por la estabilidad monetaria, aunque ello suponga oponerse a los intereses coyunturales del Gobierno de turno. Además, existe el acuerdo no escrito de que el Gobierno nombra al gobernador del Banco de España de acuerdo con la oposición, y que a su vez ésta elige al subgobernador. Así ha sido desde el mandato de Luis Ángel Rojo, una costumbre sólo rota cuando se eligió a Miguel Ángel Fernández Ordóñez para el puesto, a pesar de haber sido el anterior secretario de Estado de Hacienda. Entonces, como ahora, el PP se opuso al nombramiento. Posteriormente, se renovó este compromiso que, en términos generales, ha dado buenos resultados. En el último mandato, Pablo Hernández de Cos ha formado la dupla con Margarita Delgado, que fue propuesta por el PSOE. Consideramos un error que La Moncloa nombre a Escrivá porque supondría alterar los juicios sobre la independencia de su futura gestión al mando de la entidad y porque rompería estas normas no escritas que son básicas para el entendimiento y el funcionamiento de nuestra democracia. El acuerdo que PSOE y PP suscribieron con motivo del Consejo General del Poder Judicial imponía en otro ámbito, pero trasladable al de la gestión monetaria, que las instituciones independientes no estarían lideradas por personas salidas del Gobierno.