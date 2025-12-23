Giro a la derecha

Vox es el único partido que tiene motivos para sentirse satisfecho tras las elecciones celebradas en Extremadura. Y es también el único con perspectivas sólidas de confirmar en futuras convocatorias los buenos resultados obtenidos el domingo. Tanto el PP como el PSOE han visto, por el contrario, como sus planes recibían un rechazo por parte de los ciudadanos. Los populares forzaron unas elecciones con el único objetivo de marcar distancias con Vox y colocarse en la mayoría absoluta o cerca de ella. Fracaso total: el PP no solo no ha mejorado su posición relativa, sino que la ha empeorado y partir de ahora el partido ultra tendrá más influencia. El PSOE, por su parte, ha visto en carne propia el resultado de sus errores nacionales y regionales. Los socialistas hacen el ridículo en uno de sus feudos tradicionales, donde, como ocurría en Andalucía, las siglas del PSOE se confundían con las instituciones autonómicas. Pero quizás la lectura políticamente más relevante de las elecciones extremeñas sea la enorme ventaja que le saca el bloque de derechas al de izquierdas. Es una tendencia que las encuestas dibujan para el conjunto del país. La opinión pública española bascula claramente hacia la derecha y lo hace de forma muy acusada en las capas más jóvenes de la población. Mucho tiene que ver en ello cómo se ha conducido Pedro Sánchez desde que en 2018 llegó al Palacio de la Moncloa. Pero no es, ni mucho menos, la única razón. El progresivo deslizamiento hacia una derecha más o menos radical es una tendencia que se detecta en toda Europa y que el tiempo dirá si se consolida o se trata de un episodio pasajero. En el caso español la principal conclusión que hay que aplicar es que existe un partido, Vox, con el que hay que contar a la hora de establecer mayorías y cuyos planteamientos habrán de ser tenidos en cuenta, gusten más o menos. Todo hace indicar que se inicia un nuevo ciclo político en el país.