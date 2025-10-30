Incertidumbres de un ciclo electoral

La decisión de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de convocar elecciones anticipadas para antes de que termine este año constituye un intento no ocultado de búsqueda de la mayoría absoluta, aprovechando la debilidad del PSOE en la región y como forma de sacudirse el dogal impuesto por Vox. El Gobierno extremeño se enfrentaba a una segura derrota parlamentaria en la trascendental votación de Presupuestos y ha hecho lo que aconseja en estos casos la prudencia política: dar la voz a los ciudadanos para que redibujen el mapa de mayorías. La decisión extremeña abre un ciclo electoral que, teóricamente, debería concluir con las generales de 2027 y en el que se inscriben como uno de sus episodios más trascendentes los comicios andaluces de la próxima primavera. España vuelve a entrar, por lo tanto, en un largo periodo de efervescencia electoral, algo que ocurre con demasiada frecuencia en la agitada vida política española. El ciclo pondrá a prueba la fortaleza de las dos grandes opciones que articulan la representación del país: medirá cuán profundo es el desgaste que han experimentado los socialistas con Pedro Sánchez en el poder y hasta qué punto Alberto Núñez Feijóo ha sido capaz de configurar una opción de derechas capaz de aglutinar una mayoría suficiente. Este ciclo permitirá también saber hasta dónde llega el crecimiento que todos los sondeos atribuyen a Vox y si va a ser capaz de condicionar la gobernación en comunidades estratégicas y en el propio Gobierno central. Por lo que respecta a la especificidad andaluza, lo que se pone en juego es si la mayoría absoluta del PP logra superar el desgaste de una legislatura que se le ha complicado al final o si Vox se va a convertir en la pinza clave de la gobernabilidad de la región. España se enfrenta a una situación de enorme incertidumbre que, de una u otra forma, va a reconfigurar el mapa político español para los próximos años.