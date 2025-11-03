Don Juan Carlos y el prestigio de la Corona

Hace medio siglo que, tras la muerte del dictador Francisco Franco, la Corona, encarnada en la persona de Juan Carlos I, se echó sobre la espalda la tarea, tan complicada como arriesgada, de devolver al pueblo español la soberanía y de construir una democracia que pusiera a España en el lugar que le correspondía en Europa y en el mundo. Nadie puede dudar que el propósito se cumplió con sobresaliente y que gracias, entre otros factores, al impulso del Rey fue un éxito que resonó en todo el planeta. Justo es que este mes, que se cumplen los 50 años de la llegada al trono de don Juan Carlos, se conmemore con la solemnidad que merece. Pero desde 1975 han pasado muchas cosas. Poco antes de que en 2014 el rey Juan Carlos abdicara, tras verse envuelto en escándalos de diversos tipos, la Corona había entrado en una pendiente de desprestigio social que ponía en cuestión su propia continuidad. La llegada de Felipe VI supuso un aire nuevo que revitalizó la Monarquía y la volvió a conectar con los ciudadanos. En los últimos años, esa conexión se ha visto reforzada por la cada vez mayor presencia de la Princesa de Asturias, que proyecta la institución hacia el futuro. Este proceso se ve interferido, con una frecuencia preocupante, por la presencia de informaciones que ponen de relieve la fractura existente entre el emérito, residente voluntario en Abu Dabi, y el monarca reinante. Estas situaciones, las más de las veces, están provocadas, por decisiones poco meditadas que protagoniza don Juan Carlos. El libro que acaba de publicar en Francia y que pronto aparecerá en España es la última de ellas. Si algo no necesita en estos momentos Felipe VI es que episodios de estas características se produzcan porque afectan directamente al prestigio y la fortaleza de la Corona. Es algo que España, por su propia estabilidad política y social no está en condiciones de permitirse.