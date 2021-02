Rusia patea el avispero catalán

No es nuevo. En el año 2017, el del referéndum de independencia de Cataluña, Rusia intentó remover esta crisis política para convertirla en un conflicto internacionalizado, porque su estrategia ha pasado por apoyar cualquier des estabilización dentro de la Unión Europea para debilitarla. Molesta por la reacción de Bruselas a la invasión de Crimea, la administración de Vladimir Putin aprovecha cualquier ocasión para tratar de deteriorar la vida interna en la UE. En nuestro caso, este vez, su ministro de Exteriores, Serguei Lavrov ha ido un poco más allá, al comparar el caso del disidente ruso Alexei Nalvani con la situación de los independentistas catalanes que han pasado por prisión. Lavrov se saltó el guión en su reunión con Josep Borrell, Alto Representante de la diplomacia europea, al establecer una comparación que era todo un ataque contra el político español, catalán por lo demás y, claramente, comprometido con la estrategia internacional de España para hacer frente a la propaganda independentista en ese escenario. Varios países de la Unión Europea habían solicitado a Borrell que no realizase un viaje que, a todas luces, era incómodo por que Moscú ha seguido con la ola de represión contra los seguidores de Navalni, a quien además han condenado y apresado en un procedimiento judicial tan rápido como opaco. Borrell quiso viajar a Rusia porque entiende que es un vecino, incómodo, pero con el que hay que mejorar las relaciones, y por eso criticó el proceso de Navalni pero, a la vez, elogió los buenos resultados de la vacuna rusa. En términos diplomáticos, una de cal y otra de arena, por lo que no se esperaba la mención catalana. La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, ha dado la respuesta correcta: en España no hay presos políticos y espera que Navalni se pueda presentar a las elecciones como lo hacen en Cataluña los partidos de Puigdemont y Junqueras.