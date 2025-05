50.000 millones pensando en las urnas

El Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 marcará un nuevo récord y superará la barrera de los 50.000 millones de euros, según los primeros cálculos de la Consejería de Hacienda. Nunca el Gobierno andaluz ha dispuesto de tantos recursos para desarrollar sus políticas, en especial las que más incidencia tienen en la calidad de vida de los ciudadanos, como son las sanitarias, las educativas y las asistenciales. Ese aumento sobre los 48.836 millones de los que se ha dispuesto este año se debe fundamentalmente a la buena marcha de la economía que hace que se incremente la recaudación fiscal y, por lo tanto, las transferencias que llegan del Estado y, en la parte que le corresponde, los ingresos derivados de los impuestos que gestiona la administración regional. El Presupuesto del próximo año tiene además una característica especial: se diseñará pensando en que en 2026 los andaluces irán a las urnas para decidir si revalidan la amplia mayoría con la que ha gobernado Juanma Moreno desde 2022. La consejera Carolina España, al trazar las primeras líneas de las cuentas que se aprobarán en otoño, ha insistido en que se primarán las actuaciones dedicadas a mejorar la situación de las familias y, de paso, culpaba al Gobierno central y la infrafinanciación que sufre Andalucía de que no se pueda contar cada año con 1.522 millones adicionales. Será, lo quiera admitir o no el Gobierno andaluz, un Presupuesto que se elaborará pensando en las elecciones. Ello, a priori, no es ni bueno ni malo. La Junta tiene unas obligaciones ineludibles y las cuentas anuales son el único instrumento eficaz para atenderlas. A los andaluces les tocará dilucidar en las urnas si la ingente cantidad de dinero de la que se ha dispuesto estos años se ha utilizado para mejorar su calidad de vida.