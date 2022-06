El voto útil del 19-J

Dice Juan Espadas que la cosa está muy clara, que lo del voto útil para el 19-J es del nivel de Barrio Sésamo. Que se trata de votar al PSOE "para frenar a Vox" o arriesgarnos a que el PP institucionalice a la ultraderecha metiéndola en el Gobierno. Por acción o por omisión. Porque, si nos creemos el órdago que acaban de lanzar los de Abascal, el partido que encabeza Macarena Olona pondrá un precio muy alto a los populares si quieren seguir en San Telmo: incluso para la abstención tendrán que contar con Vox dentro del Ejecutivo. Ya gobiernan en Castilla y León y, como acaban de advertir, están decididos a "marcar" la acción política en Andalucía.

Para Juanma Moreno, el candidato del PP que llegó hace tres años y medio a la Junta cuando hasta su partido tenía previsto darlo por amortizado, tampoco hay dilema posible: hay que votar "de forma masiva" a los populares para que no tengan que depender de Vox. Y, ojo, que si la aritmética no cuadra (y ahí lanza la pelota de la responsabilidad a los socialistas), no le temblará el pulso si hay que meterse en un bucle de repetición electoral ¿Tampoco nuestros políticos, los andaluces de pata negra y los paracaidistas, han visto Borgen?

Echando la vista atrás, rescatando las hemerotecas, resulta curioso comprobar que PP y PSOE van a coincidir en el mensaje central de la campaña de las autonómicas: apelan a ese "Gobierno suficiente" que ya reclamó Susana Díaz en 2018 para no depender de los radicales de izquierda (entonces, y ahora, Teresa Rodríguez era el verso libre).

Juanma Moreno y Juan Espadas no coinciden solo en el nombre. Se disputan el centro con un talante de serenidad y moderación que hasta hace líquido y escurridizo lo del voto útil. A pie de bar, ni el dilema es de Barrio Sésamo ni esa metáfora va a llegar a más votantes que a nosotros, los baby-boomers.

Los socialistas están convencidos de poder movilizar a ese 30% de andaluces que aún no tienen claro su voto (¿pecan de optimismo pensando que son suyos?); los populares no pierden tiempo y ya han anunciado que salen de pesca, a "retener el talento" de los desertores de Ciudadanos haciendo caso a las encuestas que los marginan en la irrelevancia o los entierran del todo. De 21 a 0. Eso sí que sería una fulminación política en tiempo récord. Ni un mandato y con un efecto colateral que podría dejar sin opciones a Inés Arrimadas.

Será también de Barrio Sésamo, pero yo no tengo la respuesta: si tan cerca están PP y PSOE del centro, ¿por qué a los socialistas no les ponen los peces naranjas?