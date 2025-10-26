Viviendas asequibles

... y allá
Las estadísticas indican de forma unánime que los precios de la vivienda en el Campo de Gibraltar suben de manera significativa, especialmente en los municipios costeros. Los ayuntamientos de Tarifa, La Línea y San Roque han anunciado esta semana la construcción de viviendas de promoción pública a precios asequibles para actuar de forma activa en el mercado, en beneficio de sus vecinos. ¿Y Algeciras? El parque residencial en el centro de la ciudad envejece y las nuevas residencias están en las afueras. Su ayuntamiento va tarde.
