Nada nuevo en esta angosta carretera llena de curvas que marcan la penúltima etapa de la vida. Nada nuevo, solo historias incompletas, intentos para levantar de la muerte a nuevas vidas, querer compartir con otros aquello que realmente está sucediendo bajo la capa de tanta información dolorosa.

Miedos, prejuicios, infinidad de bobadas, por no continuar añadiendo palabras que se han vaciado de significados. La existencia se convierte ciertamente en un cuerpo extraño, en una idea de ser y del ser que nos acompaña, aunque sea cada vez menos parte de ti. Se torna opaca, dejó de ser cristalina, como cuando la mirábamos con los ojos de la juventud. No es igual, perseveran matices, latidos, pero no, no te engañes, se distancia de lo que pensabas, es un poco más compleja, te admito que un poco más interesante si quieres, más nunca, nunca, tu concepto de la vida fue igual que la vida contigo. No tienes que pedirle nada, ni decirle nada. A veces pienso que ante ella es mejor callar y guardar en tu corazón tantos lamentos, éxitos, bondades y frustraciones.

El narcisismo como postura ante la vida, con rasgos de profunda enfermedad, ha llenado las plazas públicas, las redes sociales, los ministerios y las comisiones informativas. Los humanos han sido despojados de su esencia y tú quieres encontrarle un sentido filosófico a lo que sucede. Tu ingenuidad te mantiene joven y el realismo te envejece. Prepara tu corazón para las crueldades que se mantienen a tu alrededor y para las que vendrán. No abandones del todo la esperanza, esa virtud es un impulso para seguir luchando. Lo harás con menos agresividad, ten en cuenta que puedes, pese a todo, puedes. Si te sientes poco motivado, eleva tu vista al cielo. Allí aparecerán escritas las historias a la que te entregaste. Sus protagonistas te hablarán y comprenderás que no todo fue inútil. Ellos y ellas te miran con ternura y no desean tu rendición.

Ya sabes, lo has escrito más de una vez, la historia humana se debate en las calles. Abandona tu habitación y sumérgete en esta ola de humanos que han comprendido que ellos son los protagonistas de cualquier cambio. Ahí está tu lugar, donde siempre estuvo. Así que adelante. Nadie puede detenerte.