El viaje del héroe

Alboreando el siglo XXI, llegó a mis manos como un obsequio en una exquisita caja de color bronce de la editorial Siruela. Dentro, dos cuidados libros: La vía del Tarot junto a otra encuadernación de poemas sobre los arcanos mayores y con ellos una pequeña baraja del Tarot de Marsella. La verdad, estéticamente, una belleza de regalo.

Este libro se cruzó en mi camino en el año de su publicación, en 2004 y es un concienzudo estudio en el que Alejandro Jodorowsky y Marianne Costa emplearon cuatro años de su vida. Yo, llevo ya más de quince intentando descifrarlo poco a poco y nunca deja de abrirme a nuevos horizontes. No es la necesidad de conocer mi futuro lo que me acerca a él, es entender mi presente y esta vía de autoconocimiento la utilizo como un instrumento terapéutico para conseguirlo. El tarot es un intento de explicación de una aventura de la que cada cual es protagonista.

Este es un camino entre la intuición y la razón. Es el reflejo simbólico del recorrido de la vida. Cada arcano, mayor y menor, de los setenta y ocho que existen encierra un mensaje transmitido en un simbolismo poético y bellísimo que entabla un diálogo directo con el alma. Es un libro abierto a la vida que no se encuentra acotado por palabras, son las imágenes las que se abren a la inspiración.

Quise dar un paso más y como cuando las cosas realmente se desean se presentan, se me presentó la oportunidad de aprender de una maestra sabia y comprometida cuya visión ensancha este gran conocimiento que está al alcance de todos pero que se mantiene como algo oculto y oscuro. Lola Bastos es toda luz y como bien dice una de las compañeras del curso que nos imparte: "Lola tiene siempre una versión amable y constructiva de los arcanos". Y así, semana tras semana, un privilegiado grupo de mujeres nos disponemos a recorrer un luminoso viaje a través de los arcanos para entender lo que ya quizás conocíamos pero llamábamos de otra manera.

El Tarot es un libro más de la vida. Vine aquí para aprender y no me cierro a ninguna enseñanza. Esta aventura es el viaje del héroe, el héroe que somos cada uno de nosotros y que cada uno experimenta desde que nace hasta que abandona este plano. Pero no solo es eso, es también un camino espiritual de una profunda sabiduría, un despliegue de quien verdaderamente soy.