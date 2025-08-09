Un verano no tan excepcional

Dice el alcalde de Algeciras que está siendo un verano “excepcional, lleno de vida y actividad”. Permítanme que discrepe con esa afirmación porque un año más no creo que el verano esté siendo divertido en una ciudad costera y que pretende ser turística.

Destaca el alcalde la oferta de ocio, cultura y deporte. Es verdad que se han celebrado conciertos y eventos deportivos locales, pero lejos de los que ofrecen en otros municipios. No hay que irse muy lejos para tener conciertos gratuitos todas las semanas, como los que ha organizado el Ayuntamiento de San Roque, o las citas de primer nivel de deportes de verano que se están celebrado en el estadio que se ha instalado en la playa de La Atunara.

Tampoco hay que desplazarse muy lejos para ver conciertos de artistas de primera línea y talla internacional –y de estilos musicales distintos a los que se ofrecen Algeciras– en festivales organizados en Chiclana (Concert Music Festival), San Fernando (Bahía Sound) o El Puerto de Santa María (Puro Latino). Y la Costa del Sol mejor ni la menciono. No es que esté pidiendo que Bad Bunny actúe en Las Palomas o que Linkin Park haga un hueco para nuestra ciudad en su gira de reaparición, pero no estaría mal que se diera vida al centro de Algeciras con conciertos de pequeño formato cada dos semanas, algún mercadillo temático, fiestas infantiles o que el ejemplo de la Noche de las Velas se repita con la Noche en Blanco, como han hecho en La Línea con una semana de diferencia.

El ejemplo está en esa Noche de las Velas del pasado jueves. Los algecireños se echaron en masa a la calle, lo que demuestra que con un poquito que se le dé, la gente va a responder. A las 11 de la noche casi no se podía andar por la Plaza Alta y la calle Ancha y no había ni una mesa libre en las terrazas. Los comerciantes, hosteleros y ciudadanos de a pie lo agradecerán.

Solo un apunte. Me cuentan que en la mencionada Noche de las Velas se echó en falta algo de animación en el Barrio de la Caridad. En la calle Castelar (o Panadería), donde hay un buen número de bares, los vecinos se volcaron hasta entrada de la madrugada y solo disfrutaron de un par de actuaciones. No estaría mal que en próximas ediciones se tuviera en cuenta a esta zona de la ciudad a la que tanta falta le hace un poco de cariño.