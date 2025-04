El vaticanazo

Estoyen un entusiasmo de fe, no sabía que el mundo estaba tan católico. ¿No sorprende la unanimidad en la valoración del papado de Francisco? Yo, siempre miro por detrás y por debajo, no lo veo, porque no se me olvida que llamó sicarios a los sanitarios que trabajan honrada y legalmente en las clínicas ginecológicas, y no era necesario incluso siendo un fanático espiritualista... Por otra parte, siendo el Papa tampoco...

Recopilo elogios y me pasa esto: si Bergoglio llevó a la Iglesia al centro, viendo la política del Vaticano es que debía estar a la extremísima derecha; si apoyó a la mujer, es que sigue sin resolver la cuestión de si es humana al 100% o si tiene alma, no olvidemos que no es lo mismo ser hecha a imagen y semejanza de Dios con Adán que ser conformada a partir del varón, por lo cual la mujer sólo sería semejante a Dios con el varón interpuesto en un nivel de semejanza mayor, y eso explica la idea de la sumisión y su incapacidad natural para asumir roles dentro de la Iglesia; si fue comprensivo con la homosexualidad es porque la Iglesia la sigue considerando una desviación de la naturaleza, enfermedad o depravación; si atendió a los pobres es porque al Vaticano le importaban una mierda; si defendió a los inmigrantes es porque la cristiandad en general los ataca; si tuvo que imponerse a los tradicionalistas dentro de la organización es porque en la Iglesia los ultramontanos siguen peligrosamente rozando la mayoría; por acabar, si el Papa fue como dicen algunos editoriales un vendaval reformador, visto el resultado, es que la Iglesia es una fuerza extremoconservadora incalculable.

El elogio sin fin del papado que ha muerto es, en negativo, la crítica infinita a una organización cuyo fanatismo, en mi opinión, está en la base de casi todos los fanatismos que ahora nos asustan... qué manía de quedarse siempre en la superficie de las cosas y vivir engañados.

Yo no estoy contra la espiritualidad sino contra la enorme mentira acumulada de siglos que son judaísmo, cristianismo e islam, porque además se trata de ser congruente: si no admitimos esa humanidad corrupta como en cualquier institución nos estaríamos obligando a pensar en una providencia y, perdón, no es que la niegue, es que la considero irrelevante desde el punto de vista intelectual, no es un problema, yo no soy ateo, eso lo dicen los teístas, que creen que un ser superior me mira masturbándome o ha hecho un mundo en el que el Holocausto obedece a un plan que no entendemos.

En toda organización hay gente más o menos radical, seguro que entre los extremos siempre hay moderados: ¿eso justificaría su extremismo? Yo no critico la labor de Bergoglio, en mi vocación papal (desde niño) habría hecho cosas muy parecidas, pero ardo en deseos de que nombren Papa a Jude Law y que, consecuentemente, ponga orden moral en el cristianismo y excomulgue urbi et orbi.

Cierto es que si la Iglesia se sumara a la irracionalidad ultrarreaccionaria mundial el problema sería mayor, así que cuidado y les recuerdo que yo: también soy papable.