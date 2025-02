SI yo comenzara estas líneas aseverando que hay algunos columnistas más geniales que yo, colegirían que me he llamado genio a mí mismo, eso sí, modesto... Sólo una persona muy ruda haría una exposición tan manifiesta de falsa modestia y de ego desmedido, sería torpeza que, por otro lado, estaría refutando lo afirmado. Declara Luis Rubiales que lo que no ha hecho bien es comportarse como un deportista más y no como el representante de la institución que dirigía; prueba dos cosas, va mal asesorado sobre qué es la violencia de género, lo peor: afirma haber hecho lo que se intenta probar, canta porque confiesa que actuó, pero como alguien de menos rango.

Hay que pensar lo mismo respecto del acto de agarrarse los testículos en presencia de la reina de España y de una infanta menor de edad entonces, gesto al parecer propio de gañanes no plausible para gente de elevada posición, es decir, que en sí no lo ve mal, lo censurable es que lo haga alguien en el ejercicio de sus altas funciones; “clasismo”, debería inventarse el tipo legal para empapelarlo más.

Esto prueba que la violencia de género es algo estructural, parte de la conformación misma de nuestra sociedad, de ahí la dificultad para entender de quienes son incapaces de hacer una reflexión en abstracto sobre la ética humana. Esta justificación es de antología de la estupidez, habría besado, dice, igual a un hombre... claro, porque él no es racista sino ordenado, ni machista ni feminista, porque golpear a un hombre gritándole “maricón” no es homofobia sino una pérdida de nervios, o golpear a un esclavo es lo mismo que golpear a un hombre libre... Para entender sólo hay que admitir algo muy sencillo: que la situación de la mujer en nuestro contexto no es igual que la del hombre y que el sistema la penaliza, al ir por la calle, al trabajar, al hacer carrera profesional, al responsabilizarse de los cuidados, al participar en la organización del hogar, en su autoestima, etc., no voy a explicar nada que todo el mundo no sepa, y si ampliamos la mirada al planeta Tierra: la economía mundial pende del sacrificio de las mujeres, sin las cuales no seria posible el trabajo fuera de casa.

Sólo a una persona violenta, delincuente, se le ocurriría negar esto, y este delito, esta violencia se llama violencia de género; quienes niegan por ignorancia deben revisar sus presupuestos, quienes la ignoran conscientemente hacen un caldo muy feo a organizaciones oscurantistas que amparan sus formas de vida en la explotación del ser humano en sí, por el hecho de ser mujer. En un Estado de Derecho, tener que aclarar todo esto es un peligro para la convivencia, recordemos la cantidad de mujeres atendidas por el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (VioGén), las familias destruidas, la infancia víctima vicaria, las muertas y, casi peor, las mujeres que viven un infierno cotidiano sin tener la formación suficiente para percibirlo, violencia económica, psicológica, ¿hablamos de violencia sexual dentro de las parejas?

En este juicio se intentará probar si hubo o no violencia sexual contra una jugadora de fútbol por parte del presidente de su Federación; la confesión del acusado ya la tenemos.