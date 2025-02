El último recurso

Ayer supe por la tele que el PP va a recurrir (?) o ha recurrido ante la última instancia judicial europea la sentencia del Tribunal Constitucional que estimó la presentada por el PSOE a la del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE de Andalucía. Comprendo que no comprendo bien todo, sólo me oriento. Porque lo que sabía era que el Tribunal Supremo era la instancia última de la jurisdicción española, es decir, “la última palabra”sobre la cosa juzgada. Pero he aquí que el tribunal que preside Conde Pumpido ha entendido de esa en concreto, la de los ERE de Andalucía que condenó a los expresidentes socialistas Chaves y Griñán, y a consejeros y altos cargos de la Junta de Andalucía de este partido. El profundo desacuerdo y la irritación del partido y el hábitat del Tribunal Supremo ha hecho posible, tras no poco tiempo de preparación y reflexión, este recurso que puede tener un impacto sensacional sobre la arquitectura constitucional del Reino de España. Hasta el punto, es posible, que se acometa una rigurosa reforma de la Constitución de 1978, que llegue hasta la disolución del Tribunal Constitucional como funciona en la actualidad, incorporándolo a una nueva sala del Tribunal Supremo. Pero vamos, todo esto son elucubraciones, pocos hablan claramente de abrir “el melón constitucional” no vaya a ser que España se acueste monárquica y se levante republicana, además de la pulsión centrífuga de algunas élites. Con otras palabras, no cobre cuerpo el temor de tantos a la ruptura de España. El paciente español está lleno de contraindicaciones. Como cualquier paciente que espera en una cama de hospital la decisión final sobre sus males, o su mal severo. De cualquier modo, la madeja de todo esto no clarifica la sentencia del Supremo sobre los ERE, que ha sido rectificada por el Constitucional de Conde Pumpido. ¿Cuántas afirmaciones y negaciones se sostienen sobre lo que fueron los EREs de Andalucía? ¿Qué ocurrió realmente con el río de millones objeto del litigio? ¿De nuevo la impunidad? No caben otras explicaciones sino las afirmaciones y negaciones que no se hacen. Es decir, ¿aquellos gobiernos fueron responsables? ¿Tiene que venir Europa a decírnoslo? Será un trago amargo la estimación de ilegalidad en todo o en parte, si eso acaba siendo el fallo. Cuando llegue a firmarse, por supuesto. Porque han de pasar unos años, varios años, ¿muchos años? De esto no se habló ayer en las televisiones, sólo que el PP iba a presentar el recurso ante la Corte Judicial europea de la sentencia de Tribunal Constitucional español, porque la estimaba ilegal. Y la siguiente noticia, el nuevo reportaje, la mini entrevista de turno.