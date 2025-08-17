Tuberías obsoletasA vueltas con la transparencia

La gestión del gobierno de Fabián Picardo en Gibraltar se ha tornado, en espacio de pocos días, en una tormenta de acusaciones por supuestas irregularidades. El informe del ex auditor Tony Sacramento, del que se ha hecho eco Transparencia Internacional Reino Unido, revela supuestas prácticas reprochables por parte del Ejecutivo. Entre otras, un presunto veto de Picardo a una auditoría en el Gibraltar Savings Bank o el gasto público de 5 millones adjudicados a dedo en Medio Ambiente. El Gobierno se defiende y sostiene que el informe de Sacramento es parcial y no tuvo en cuenta sus consideraciones.