Es sabido que cuando Inocencio X contempló el soberbio retrato que le había hecho Velázquez exclamó: “Troppo vero!”, expresando a la vez su admiración y su disgusto por la penetración psicológica con la que el genio del pintor lo había desnudado. Retrato adquiere en aquel cuadro su significado más radical y exigente, hacer visible el carácter a través de la representación de la figura, también recogido por el habla popular con la expresión “se ha retratado” cuando son las acciones las que revelan un carácter hasta entonces disimulado u oculto. Pues Pedro Sánchez se ha retratado, o más bien autorretratado, con los wasaps presuntamente ciertos enviados a su entonces hombre de confianza, José Luis Ábalos, revelados por El Mundo.

¿Los barones? “Hay que seguir marcándoles. Deben ser conscientes de que son una minoría y de que son unos hipócritas. Hacen lo que quieren y exigen lo que les da gana…”. ¿Lambán? “Llamad al petardo de Lambán”. ¿Fernández Vara? “Lamentable Vara”. ¿García-Page? “Acabo de terminar de leer la entrevista vomitiva que La Razón le hace a Page... Creo que convendría que tanto tú como Santos le pegárais un toque y que dejara de tocar los cojones”. ¿Susana Díaz? “Susana sí que está jodida”. Sin que se salve González: “Felipe es pura amargura”.

No son descalificaciones sin consecuencias. Cuatro años después ni Lambán, ni Vara, ni Puig, ni Díaz, lideran sus federaciones. Solo el imbatible García-Page sobrevive a golpe de elecciones ganadas. Únicamente es justo al referirse a Felipe González: se comprende su amargura a la vista de lo que Sánchez ha hecho con el partido cuya reforma –casi refundación– él lideró y al que llevó a cuatro victorias electorales consecutivas, tres de ellas absolutas.

Nada que no se supiera sobre el carácter de Sánchez. Pero sí una pincelada más a su retrato “troppo vero”. Al PSOE actual, cortado (cabezas incluidas) a su medida, no le sorprende ni ofende el contenido de estos wasaps, sino su filtración que consideran parte de la “campaña de bulos, de fango de la ultraderecha y de la derecha”, como ha dicho Óscar López, ignorando que bulo no es y que el fango lo arrojan las palabras de Sánchez. Y reacciona, como ha hecho Emma López, recurriendo a ese regalo que el PP le hizo, y mantiene, llamado Mazón: “Tendría más chicha saber cómo fueron las conversaciones entre Feijóo y Mazón el día de la dana”. Y todo arreglado.