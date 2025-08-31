Transparencia municipal

Los ayuntamientos del Campo de Gibraltar necesitan mejorar en transparencia, según el Tribunal de Cuenta. Solo Algeciras, La Línea, San Roque y Jimena entregaron en plazo sus informes de 2023. Los Barrios, Castellar y San Martín del Tesorillo, junto con la Mancomunidad, aparecen como entidades que remitieron la documentación fuera de plazo. Tarifa no llegó a presentar sus cuentas ante el órgano fiscalizador. A nivel provincial, a fecha de 31 de diciembre de 2024, no había rendido cuentas el 76% de las entidades locales de Cádiz.