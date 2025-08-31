Transparencia municipal

Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
Un nuevo Once?de Septiembre
De aca...
Los ayuntamientos del Campo de Gibraltar necesitan mejorar en transparencia, según el Tribunal de Cuenta. Solo Algeciras, La Línea, San Roque y Jimena entregaron en plazo sus informes de 2023. Los Barrios, Castellar y San Martín del Tesorillo, junto con la Mancomunidad, aparecen como entidades que remitieron la documentación fuera de plazo. Tarifa no llegó a presentar sus cuentas ante el órgano fiscalizador. A nivel provincial, a fecha de 31 de diciembre de 2024, no había rendido cuentas el 76% de las entidades locales de Cádiz.
