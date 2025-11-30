Un soberano ejemplar

En el pequeño museo de arte del Real Alcázar de Sevilla se encuentra un oleo de gran formato: Las postrimerías de Fernando III el Santo, un lienzo histórico, obra maestra del pintor sevillano Virgilio Mattoni, hombre de profunda religiosidad que dedicó al género histórico la mayor parte de su obra.

El cuadro representa las últimas horas del rey y refleja el pasaje de la muerte de Fernando III, tal como lo recoge su hijo y heredero Alfonso X el Sabio en su Estoria de España. En su agonía, acaba de saltar del lecho dispuesto en una sala del recién conquistado alcázar árabe. Vestido con un simple camisón blanco, cubierta su cabeza de cenizas, con una soga al cuello como señal de arrepentimiento y penitencia, se arrodilla con los brazos en cruz sujetos por dos monjes ante la Sagrada Forma que alza en sus manos de su confesor Don Remondo. A los pies del monarca descansan la corona, el cetro y la espada, símbolos ya inservibles de su realeza. En primer plano vemos a la reina Juana y sus damas, sus hijos y otros caballeros. Al fondo, tenuemente alumbrada por dos lámparas de aceite se adivina un altar con la Virgen de las Batallas, una pequeña imagen de marfil que el rey llevaba siempre en su silla de montar. “Desnudo salí del vientre de mi madre que era la tierra. Desnudo me ofrezco a ella. Señor, recibe mi alma entre la compañía de tus siervos”.

Pidió perdón a Dios y todos los presentes y expresó su última voluntad: morir como un hombre y no como un rey.

Fernando III unió definitivamente los reinos de Castilla y León. Fue un monarca expansivo, se dedicó a la reconquista de los territorios ocupados por los reinos musulmanes, consiguiendo recuperar la mayor parte de Andalucía: Jaén, Córdoba y Sevilla. Además de valiente guerrero, fue un hábil político: realizó reformas para mejorar el gobierno, estableció un sistema de leyes e impuso el castellano sobre el latín. Promovió la construcción de las catedrales de Burgos, León y Toledo. Por sus logros militares y el desarrollo de su reino es considerado uno de los monarcas más destacados de la historia. ¡Qué pocos siguieron su ejemplo!