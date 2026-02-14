Sísifo revive en la izquierda radical

La izquierda a la izquierda del PSOE vuelve por donde solía: tras vivir un éxito insospechado, dedica una buena parte de su tiempo y energía a derrocharlo y otra buena parte a suicidarse como proyecto político. Solamente cuando empieza a agonizar se moviliza: hay que reconstruirse una vez más.

Es una versión posmoderna del mito griego de Sísifo. Ya saben, aquel personaje castigado por los dioses, obligado a cargar eternamente con una gran piedra y llevarla hasta la cima de una montaña y signado por la maldición de que el pedrusco rodara hacia abajo antes de culminar la tarea y el infeliz tuviera que reiniciarla una y otra vez. Para siempre. Por los siglos de los siglos.

Cuatro de los partidos que aglutinó Yolanda Díaz en Movimiento Sumar en 2023 (entonces eran quince: eso da una idea de la decadencia del proyecto) presentarán la semana que viene una nueva refundación de lo que ellos llaman “espacio” de la izquierda fetén. Nacerá anestesiada por los tópicos de rigor: en defensa de los vulnerables desatendidos por el Gobierno del PSOE –en el que ellos tienen cinco ministros–, para hablar de la gente y no de los problema internos, como único freno real al avance de la ultraderecha y genuino representante de los sectores populares y la gente corriente que votan más a Vox que a ellos, y de la mano de la sociedad civil más activada.

Los cuatro grupos motores de esta supuesta catarsis refundacional (Sumar, Comunes, Más Madrid e Izquierda Unida) llevan meses reuniéndose discretamente e insistiendo en que lo que les mueve es la necesidad de alumbrar un proyecto renovado, con objetivos políticos ambiciosos y esperanzadores y un nuevo programa, no tanto un cambio en el liderazgo. No hace falta ser muy malpensado para deducir precisamente lo contrario: de lo que se trata es de relevar a Yolanda Díaz.

El lema de la plataforma renovadora es Un paso al frente. Debe interpretarse como “Yolanda, da un paso al lado”. Es razonable, porque con ella de vicepresidenta del Gobierno Sumar pierde todas las elecciones a las que concurre y el conglomerado izquierdista disputa con Podemos por el 10 o 12% del voto total en España (en 2016 Podemos e Izquierda Unida lograron el 21% en las generales, de ahí vienen). Se apartará Yolanda, porque es lo que exige Izquierda Unida, la única que recuerda a un partido organizado y con militancia sólida en todo este batiburrillo.