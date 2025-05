‘Sínclave’

El bombardeo por drones del barco que llevaba ayuda humanitaria a Gaza en aguas internacionales cercanas a Malta y la presencia de purpurados castigados por el papa Francisco en los preparativos del cónclave demuestran que las palabras se las lleva el viento, sean de organismos internacionales o del vicario de Cristo en la Tierra. Apenas hace una semana el mundo despedía a Jorge Bergoglio, el pontífice del fin del mundo, mientras ahora pensamos en quién será el próximo Leopoldo Pisanello; ese hombrecillo desconocido hasta ayer y que en unos días se sabrá de él hasta qué desayuna.

La historia demuestra que verba volant, scripta manent (las palabras vuelan, lo escrito queda), claro está, no significa que lo escrito se cumpla. Para la colonización de América y el trato a los indígenas (que la Corona castellana trató de regular para bien) se extendió una frase en la administración: “Se acata pero no se cumple”. Pasa algo similar con el legado de Francisco y nuestra propia Constitución. ¿Sirve de algo que se garantice el derecho a la vivienda? ¿Debe prevalecer el derecho a la propiedad sobre el derecho al acceso a un hogar? Se acata pero no se cumple. Luego nos preguntamos de dónde surge la desafección hacia la democracia entre los jóvenes.

En los portales inmobiliarios se ven obscenidades de precios y requisitos, en algunos casos, les falta poco para pedir una prueba de pureza de sangre. En Algeciras, por ejemplo: dos meses por adelantado de fianza, “solo funcionarios”, exigencias de honorarios de inmobiliaria a inquilinos (es ilegal) y por supuesto, que te echen en verano para convertirlo en alquiler vacacional. El Valle del Guadiaro, por añadir otro ejemplo, tiene la fortuna/maldición de la costa y Sotogrande. Los propietarios expulsan a los vecinos, que son simples trabajadores. Es la definición de gentrificación.

“La mano invisible del mercado termina siendo el brazo ejecutor de sectores cada vez más concentrados que buscan convertir el derecho a un techo digno en una variable más de la especulación”, escribe el difunto papa argentino en uno de sus últimos libros. ¿Es construir más vivienda la solución? ¿Debemos esperar todos a una VPO? Siento que se está añadiendo gasolina al fuego. Necesitamos empleo de calidad, regulación y seguridad jurídica. Y se necesita pronto. Spes non confundit (la esperanza no defrauda), invocaba el sucesor de Pedro. Desgraciadamente, no estoy tan seguro.