De Semana Santa

Algeciras/La borrasca Olivier mantiene el sentir cofrade en vilo en este Domingo de Ramos triunfal. Dejamos atrás un septenario en el que no ha faltado de nada. El rubio de bote americano jugando con la economía mundial y nuestro no votado ni elegido presidente Sánchez y su ofrenda al dictador Ho Chi Minh, cuyo legado está marcado por la represión, el autoritarismo y la muerte de millones de personas. Mientras aquí, él y sus socios al margen de la ley se aferran al sillón, una monitora de guardería dando malos tratos a una niña de 18 meses en Torrejón de Ardoz y en Málaga excrementos, humedades e instalaciones rotas, decretan el cierre de una residencia de los horrores, cuál guion de Stephen King. Además, el trágico accidente en helicóptero de la familia española en el río Hudson de New York. Vaya semanita para olvidar. Jesús convivía con doce discípulos y al final Ėl solo cargó la cruz. Así que, por favor, a mí no me habléis de gente en este lugar llamado mundo lleno de gentuza. Feliz Semana de Pasión.