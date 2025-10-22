Sandra, entre todos la matamos

Sandra, una niña con 14 años en la flor de la vida, tras volver de su colegio se lanza desde el balcón. Entre todos la matamos y ella sola se lanzó. Esta es una historia de horror consecuencia de una cadena de errores. Sandra sentía “angustias al entrar en el colegio, en su clase”, la jornada estudiantil la vivía en “soledad”.

La educación en España es un derecho, pero también una obligación y no por los conocimientos, sino por la interrelación social.

En los centros educativos lo más importante antes que saber analizar, resolver una ecuación, conocer a personajes históricos y literatos, son las relaciones humanas.

Este final seguro que no lo deseaba la Administración educativa, ni su colegio, ni la dirección, ni su tutor, ni sus profesores. Tampoco el alumnado y seguramente tampoco los padres de las agresoras, pero ha sobrevenido de unas acciones y de otras omisiones. Todos somos culpables, pero algunos más que otros.

En la educación actual nos piden a los educadores más horas en el ordenador que mirando la cara de nuestro alumnado. Debemos sacar ese tiempo que no tenemos porque, en muchos casos, el alumnado está más tiempo con nosotros que con sus progenitores.

Los compañeros y compañeras de Sandra, por acción o por “omisión”, tienen que pensar que su aula es una pequeña sociedad y son ellos los primeros afectados.

Las agresoras que minimizarán y argumentarán novelísticamente sus acciones.

Los padres de ellas y todos los padres. Debemos educar a nuestros hijos en la tolerancia y el respeto. Las hienas no pueden ser parte de nuestra sociedad. Cuando se enseña en casa a insultar, a acosar, a agredir, es amamantar jaurías y no personas civilizadas.

Con 64 años no tengo ganas de jubilarme. Me encanta dar clase, me gusta saludar a mi alumnado, darle los buenos días, decirles que es más importante ser feliz que sacar un diez, que no sueñen con una profesión en la que ganen mucho dinero, sino en la que estén satisfechos, que tu hermano es tu compañero más cercano, que aprendes más ayudando al que no sabe que estudiando más tiempo, que en el trabajo en equipo todos ganamos.

Tengamos los ojos y los oídos atentos porque podemos tener una Sandra cerca de nosotros y debemos prevenir antes que lamentar.