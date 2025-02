Antes de ser los Rolling

En un mundo cambiante y del que en ocasiones cuesta no quedarse atrás dada la velocidad con la que lo hace, es bueno que haya pilares que nos recuerden donde estamos y quienes somos. Mick Jagger y Keith Richards se conocieron el 17 de octubre de 1961 en la estación de tren de Dartford, en el sudeste de Inglaterra. Jagger de 18 años, llevaba discos de Chuck Berry y Muddy Waters, mientras que Keith, de 17 años, también tenía un disco de Chuck Berry. Su amor compartido por la música los llevó a entablar una conversación. Quedaron a escuchar música juntos y descubrieron que tenían un amigo en común llamado Dick Taylor que disponía de un local donde tocar. Taylor estudiaba con Keith en la Escuela de Artes y había ido a la escuela primaria con Mick. Los fines de semana iban al Ealing Club, un sótano de mala muerte debajo de la estación de metro en donde tocaba Alexis Korner y se veneraba al R&B proveniente de Estados Unidos. Allí conocieron a Brian Jones, Paul Jones, Ian Stewart y Charlie Watts entre otros. Y comenzaron a tocar sustituyendo a Korner que acostumbraba a bajar del escenario e irse a tomar algo a la barra del local. Pero lo que le gustaba al patriarca de todos aquellos jóvenes, no era lo mismo que a ellos, que preferían el rock and roll.

Mick, Keith y Brian Jones se fueron a vivir a un piso en Edith Grove y Charlie Watts se les unía en ocasiones. No tenían un duro y hasta robaban. Su único ingreso provenía de actuaciones que realizaban de tanto en tanto. Empezaron a ser un grupo. Cada fin de mes era exactamente como el principio: Sólo tenían blues y rock and roll. Poco después se les unió Bill Wyman al que eligieron porque tenía un potente amplificador. Siguieron muchas actuaciones, versiones de temas compuestos por Bo Didley, Willie Dixon o Jimmy Reed que fueron haciendo suyas y creando la base de su posterior sonido, y también sus primeras grabaciones. Hasta que conocen a Andrew Loog Oldham, mánager de los Beatles. Fue el encuentro entre la dinamita y el detonador. Convertido en su mánager, Oldham creó la imagen de los Rolling Stones como “el grupo que todos los padres odian” y allí empezó una de las historias más extraordinarias de la banda sonora de nuestras vidas. El 16 de abril de 1964 su primer álbum llega al número 1 de las listas británicas y permanecerá allí durante doce semanas. El resto de la historia es bien conocida.