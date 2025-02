Resaca del ‘Supertazón’

Aunquehan pasado casi dos semanas desde la última Super Bowl, los que seguimos este deporte tenemos aún la resaca emocional, ya que la puramente física de lo acontecido sobre el emparrillado de Nueva Orleans se acabó con la siesta del lunes posterior. Relacionado con todo esto, hoy vengo a hablaros de una historia curiosa y un personaje que muchos desconocerán. Venía un servidor asentándose en el seguimiento de este deporte cuando en Movistar+ se produjo un cambio de guardia en los encargados de conducir sus retransmisiones en España. En ese contexto apareció Rubén Ibeas y en una de esas fantásticas retransmisiones de madrugada tardía anunciaba un libro a modo biográfico sobre la vida y obra aún inacabada, porque seguía en activo, del eterno 12 de la liga y más grande de todos los tiempos, Tom Brady.

Una vez comprado el libro, al abrir la tapa e indagar datos sobre la autoría fue cuando lo vi. El coautor de este libro se llamaba Marco Álvarez y era natural de… ¡¡La Línea de la Concepción!! Mi sorpresa fue mayúscula, uno de los grandes comunicadores y divulgadores de este deporte en nuestro país es de mi Línea. También es coautor junto a Rubén Ibeas de Lecciones de fútbol americano, Más lecciones de fútbol americano y el recién anunciado Super Bowl , donde nacen las estrellas. Además participa de forma regular en el podcast de Radio Marca dedicado a la NFL El Touchdown, aparte de sus míticos vídeos en Youtube en el canal que inició junto a su amigo Rubén, NFL en estado puro.

No tengo el gusto de conocer a Marco personalmente , mas allá de algún mensaje intercambiado por Instagram, pero me enorgullece mucho tener a alguien de nuestra ciudad destacado en el mundo de la comunicación de este deporte y me sorprende que no oigamos más sobre él, sobre todo en los pequeños reductos de seguimiento local. Esto lo asocio, por la forma en que se expresa en los diferentes medios, a que es su forma de ser, un tío natural y que no busca los flashes, quizás hasta algo introvertido, que prefiere su parcela de confort en el análisis técnico y la divulgación a las luces de las cámaras. Quizás también por eso, y hasta donde tengo entendido, nunca ha dejado de ejecutar su labor docente como profesor que es. Pero siempre que ha sido preguntado o han salido en una conversación sus orígenes o de donde venía , ha enarbolado la bandera de su ciudad natal: “De La Línea de la Concepción”.

En lo que atañe a lo puramente deportivo, los Eagles de Filadelfia arrasaron a los Kansas City Chiefs de Mahomes y Kelce (para los usuarios de TikTok que nos lean, el novio de Taylor Swift), posponiendo un poco más el debate de si Mahomes es o no el mejor QB de la historia. Para mí, tras su derrota, siendo sublime como es y habiendo perdido la opción de ganar tres seguidos, solo la acumulación de más anillos podría llevarle al escalafón de Tom Brady.