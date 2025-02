Religiones de Estado

Ha dicho doña Sara Aagesen, ministra responsable del ramo, que el encarecimiento de la energía se debe a que se está viviendo en Europa un invierno anormal y duro. Leí lo de anormal y duro y dudé entre inventarme una infancia de inviernos calurosos en plan Verano Azul o negar el cambio climático con los riesgos que conlleva. Al final, opté por lo más racional y concluí que por muy vicepresidenta del gobierno que se sea, salir a la calle en plena tormenta y afirmar que luce el sol es raro. Y más, en este gobierno, cuya sinceridad con la ciudadanía es mítica. Lo que me extrañó fue no ver anunciado ningún programa de televisión que nos alerte de la pobreza energética y de los estragos que provoca entre los más desfavorecidos. Algo que durante la presidencia del señor Rajoy y con la electricidad sensiblemente más barata, nos contaban a diario desde los medios proclamados progresistas. Que era un no parar de tragedias y desgracias a la luz interesada de los focos. Supongo que el frío mata si gobierna la derecha pero moldea el carácter y recupera y transforma a los españoles, haciéndonos más resilientes si quien reside en la Moncloa es el señor Sánchez.

La verdad es que yo me alegro mucho de que el frío de izquierdas sea tan sano. Más vale así, porque a mí me gusta lucir abrigos de paño, guantes de piel y bufandas de lana, pero sin correr riesgo de congelación. Imagino que será por lo de la Revolución Rusa; porque hay que ver la de nieve que sale en Doctor Zhivago y el cutis tan cuidado que se les ve a los protagonistas.

Aunque lo mejor de todo es que la economía española va como una moto. Lo ha dicho el señor Sánchez. Y él nunca miente. Si acaso, cambia de opinión. Pero no porque le beneficie, sino por el bien de España, de Europa, del Orbe y hasta del Universo. Lo que tampoco entendí al principio es que seamos los más ricos del mundo y a la vez, resulte imprescindible aprobar un escudo social con subvenciones al transporte, prohibición de desahucios y de cortes de suministros, revalorización de pensiones y… subidas de impuestos. Debe ser que yo no sé de esto. Siempre había creído que si eres rico no te hace falta que te rebajen el billete del autobús, pagas religiosamente el alquiler y los suministros y lo mismo hasta ahorras. Pero igual es que para este gobierno ya es rico cualquiera, porque van a pagar impuestos hasta quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional que son la nueva clase media. Así que si usted merienda todas las tardes, lo mismo es millonario aunque no lo sepa