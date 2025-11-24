Dos regalos para Montero

No una, sino dos. Dos veces les ha tocado la lotería a los socialistas andaluces en estos meses en los que la campaña para las elecciones de la próxima primavera está ya lanzada. Primero, con el monumental escándalo desatado por los errores de la Junta en el cribado del cáncer de mama, una cuestión que todavía colea y que lo seguirá haciendo durante mucho tiempo porque el Gobierno de Juanma Moreno no está demasiado fino a la hora de meterlo en vereda. Ahora, con el descubrimiento en Almería, vía UCO, de una trama de presunta corrupción que se ha llevado por delante nada menos que al presidente de la Diputación Provincial y a parte de su equipo, que han tenido que dormir un par de noches en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. No es una cuestión menor ni mucho menos. Almería es el fortín inexpugnable del PP andaluz desde los tiempos de Javier Arenas, que se presentaba por esa provincia y no por Sevilla cuando era un frustrado candidato a la Presidencia de la Junta. El ahora detenido era el discípulo predilecto del todopoderoso Gabriel Amat y, por derivada, del propio Arenas.

Con estos casos a María Jesús Montero le han dado la campaña hecha. La sólida imagen que proyectaba Juanma Moreno tiene ya dos grietas que permitirían a los socialistas ir con artillería pesada contra el presidente y romper su proyecto de renovar la mayoría absoluta, al mismo tiempo que ellos podrían ganar cuota. Otra cosa es que el PSOE, en sus actuales circunstancias, esté en condiciones de aprovechar estos dos regalos que le han caído del cielo. Se da una doble situación. Por un lado, Pedro Sánchez no refuerza la imagen del partido, sino todo lo contrario y el PSOE es Sánchez y Sánchez es el PSOE. Por otro, María Jesús Montero no ha logrado cuajar una candidatura sólida en Andalucía y todas las encuestas que se han publicado así lo constatan.

Aunque al final se producirá una subida de los socialistas, parece que el gran beneficiario del previsible desgaste de Moreno va a ser Vox. Pero a los de Abascal y a sus votantes la política andaluza les trae sin cuidado. Reciben votos sin hacer nada porque navegan en una ola populista que recorre toda Europa. Veremos qué altura alcanza esa ola en Andalucía.