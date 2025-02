El redondeo de sueldos del PP

El PP tiene un problema con el Ayuntamiento de Sevilla, donde gobierna quien fuese mano derecha de Juan Ignacio Zoido, José Luis Sanz, ambos unidos en una sucesión que se frustró de modo muy afortunado para el partido. Tiene un problema de transparencia y de ética, porque aún no ha dado ninguna razón creíble para explicar lo que no es un caso aislado, sino más bien una práctica común: redondear los sueldos municipales con dinero que el PP obtenía en las instituciones, en concreto en la Diputación provincial. A quien fuera la concejala responsable de Hacienda durante el mandato de Zoido, y hoy es la directora de la agencia tributaria municipal, Asunción Fley, se le abonó entre final de 2012 y 2014 un total de más de 20.000 euros además de su sueldo como concejal, que era muy inferior al suyo como alta funcionaria.

No parece que tal cantidad fuese para gastos de representación del partido, como ha querido defender otro de los concejales de José Luis Sanz, Juan Bueno, que ha certificado en una respuesta pública a este diario que del fondo del grupo popular en la Diputación se enviaba dinero al PP de Sevilla para pagar los supuestos desembolsos que acarreaban su trabajo como presidente provincial de los populares. Ni lo suyo ni lo de Fley cuadra.

Lo de estos concejales más bien parece una práctica habitual de los tiempos en que José Luis Sanz era el secretario general del PP en Sevilla, cuando el dinero de los grupos populares en las instituciones no sólo se utilizaba para su funcionamiento, sino para los del partido o para pagar sobresueldos.

Lejos de dar explicaciones o aclarar las informaciones, como se le lleva reclamando por varias vías desde hace tres días, José Luis Sanz no contesta en lo que ya parece un comportamiento habitual de un alcalde que va cargado con demasiadas maletas de rencor, incluido hacia notables compañeros de siglas. No se puede estar permanentemente en contra de la Sevilla que no le gusta.

La dirección actual del PP en Sevilla se debe tomar en serio estas informaciones que revelan una mala práctica de la organización, ya que los fondos públicos de las instituciones no están concebidos para engrasar la maquinaria del partido ni para compensar los salarios. Es más, la utilización de las asignaciones de los grupos municipales y parlamentarios no pueden emplearse por ley a tales objetivos.